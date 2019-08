Statsminister afviser USA's vicepræsident: Vil hellere til fagforeningsmøde

Det er 'uden fortilfælde', at en islandsk statsminister ikke vil prioritere at mødes med repræsentanter fra den amerikanske regering, siger ekspert

Når USA's vicepræsident, Mike Pence, i starten af september gæster Island, bliver det ikke den islandske statsminister, Katrín Jakobsdóttir, der tager imod.

Hun har med egne ord 'vigtigere forpligtelser'. Det skriver Time Magazine og The Washington Post.

Statsministeren afviser dog, at hendes manglende tilstedeværelse handler om at sætte Trump-administrationen på plads.

Hun er i stedet i Sverige, hvor det årlige møde i Rådet for Nordiske Fagforeninger afholdes.

- Faktum er, at jeg for længe siden var blevet tilbudt at være hovedtaler til den årlige konference i Rådet for Nordiske Fagforeninger, og alle ved, at jeg aldrig har været en, der bliver væk, når det gælder arbejdsmarkedssager, udtaler statsministeren til den landsdækkende tv-station RÚV.

Uden fortilfælde

Men mødet i Sverige foregår 3. september, og Mike Pence lander først i Island dagen efter. Derfor undrer det den islandske historiker Thor Whitehead, at statsministeren ikke prioriterer at tage tilbage til Island og tage imod den amerikanske vicepræsident.

Historikeren kalder situationen for 'uden fortilfælde'.

- Jeg tvivler på, at nogen anden leder i Vesten ville vælge en konference i udlandet over at tage imod en stor udenlandsk allieret, siger Thor Whitehead til nyhedsbureauet AP.

Protester mod Pence

Det er første gang siden 1983, at en amerikansk vicepræsident besøger Island. Dengang var George H.W. Bush i landet.

Mike Pence skal efter planen mødes med Islands udenrigsminister og diskutere landets strategiske betydning i Arktis samt Natos forsøg på at svare igen på Ruslands aggressive fremfærd i regionen.

Men flere aktivister og medlemmer af Katrín Jakobsdóttirs eget parti, Venstrepartiet - De Grønne, har protesteret imod besøget.

Det skyldes ifølge nyhedsbureauet AP, at vicepræsidentens noget kontroversielle og voldsomt konservative forhold til LGBT-miljøet, som han endnu har til gode at sige noget pænt om.