Statsminister går viralt for at feste: Opfordres til narkotest

Blot 34 år gammel var Sanne Marin, da hun i 2019 blev den yngste statsleder i verden.

Og den titel må hun siges at leve op til, efter en video af hende, der fester, er gået viralt.

Medier i hele verden har skrevet om den festglade socialdemokratiske statsminister, men i parlamentet har kritikken haglet ned over hende.

Hun opfordres endda til at tage en narkotest.

Det skriver Mikko Kärnä, der er medlem af det finske parlament for Centerpartiet, der er koalitionsparti i Sanna Marins regering, på Twitter.

'Det ville være klogt for statsministeren, hvis hun frivilligt tog en narkotest, hvis resultat så ville blive offentliggjort af en uvildig instans.'

'Det har befolkningen ret til at forvente af deres minister,' skriver han.

Sanne Marin har stadig opbakning fra sit parti på trods af den virale video. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Afviser

Ifølge BBC virkede Sanne Marin åben over for forslaget, men afviste over for pressen at have taget narko.

- I dansede, jeg sang og festede. Helt lovlige ting. Og jeg har aldrig stået i en situation, hvor jeg har set eller kendt til andre, der har taget narko.

- Jeg har et familieliv, jeg har et arbejdsliv, og jeg har fritid med mine venner. Præcis ligesom mange andre på min alder, sagde hun ifølge det britiske medie.

Før været i vælten

Det er ikke første gang, Sanna Marin får kritik for at feste.

Sidste år var hun nødt til at undskylde for at tage på klub, hvor hun var i tæt kontakt med en person smittet med covid-19.

For blot en uge siden fik hun dog en helt særlig hæder. Den tyske avis Bild kårede hende nemlig som verdens sejeste premierminister.

