Statsminister Löfven lover historisk samarbejde

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, siger, at hans nye regering indleder et historisk samarbejde på tværs af gamle partiskel for at gennemføre gennemgribende reformer.

- Vi indleder et nyt historisk samarbejde på tværs af gamle partiskel. Vi skal skabe flere job, bedre velfærd og bringe kriminaliteten ned, hedder det i talen.

Her præsenterede Löfven et regeringsgrundlag, som støttes af to partier fra den nu opløste borgerlige blok.

Löfven siger, at Sverige også vil gå forrest i kampen mod klimaforandringer.

- Sverige skal være verdens første fossilfrie velfærdsnation. Der er ikke tid til at tøve. Den omstilling, der kræves, er omfattende. Meget arbejde venter.

- Ingen nye benzin- og dieseldrevnebiler skal kunne sælges efter 2030, siger Löfven og understreger, at den svenske økonomi er stærk.

Löfven betonede også, at kampen mod terrorisme og kriminalitet vil blive styrket.

- Demokratiet er stærkt i Sverige, men vi må aldrig tage det for givet. Det må stadigt forsvares. I generation efter generation. Fra valgperiode til valgperiode, siger han.

- Der skal ansættes 10.000 flere i politiet frem til 2024, fastslår han.

Han siger videre, at kampen mod terrorisme og voldspræget ekstremisme skal være kompromisløs.

- Grænsekontrollen skal forblive som den er, så længe der er behov for det, står der i regeringsgrundlaget.

Det varede et helt efterår og en halv vinter, inden Sverige mandag fik en ny regering. Löfven, der for tre dage siden blev genvalgt som statsminister i Riksdagen, regerer sammen med Miljöpartiet.

I den nye Riksdag har regeringen - Socialdemokraterna og Miljöpartiet - støtte fra Centerpartiet og Liberalerna.

De fire partier er sammen nået til enighed om et regeringsgrundlag.

Socialdemokratiske ledere havde på forhånd sagt, at Löfven ikke ville anvende nogen større dramatik i forbindelse med den nye regeringsdannelse.