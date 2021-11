Statsminister lover svar i sag om slettede sms'er om mink

Statsminister Mette Frederiksen (S) lover svar på centrale spørgsmål i sagen om slettede sms'er, som kan belyse, hvad der skete, da beslutningen om at aflive millioner af mink uden lovgrundlag blev truffet i 2020.

- Der er stillet en række spørgsmål fra medier og Folketinget, og de spørgsmål vil Statsministeriet selvfølgelig svare på, siger hun på et pressemøde i Glasgow, Skotland, hvor der er klimatopmøde.

Statsministeriet har mandag ikke yderligere at tilføje over for Ritzau.

Mette Frederiksen har tidligere sagt, at hun af sikkerhedshensyn er blevet rådgivet i Statsministeriet til at slå en funktion med automatisk sletning til.

Modtagerne af beskederne er dog ikke blevet bedt om at slette deres.

Den automatiske sletning betyder, at Minkkommissionen som udgangspunkt er afskåret fra at undersøge en del af kommunikationen i dagene omkring beslutningen om at aflive mink i Danmark.

Kommissionen er nedsat for at undersøge, hvad der skete, da regeringen tog beslutningen.

Det skete på grund af en mutation af coronavirus i mink.

Men det viste sig, at der ikke var lovgrundlag for beslutningen. Det mest centrale spørgsmål er derfor, hvornår det gik op for regeringen.

Statsministeren kalder det manglende lovgrundlag for en fejl.

- Jeg har ikke mere at tilføje ud over det, jeg har sagt. Jeg vil gerne have lov at minde om, hvad det var for en situation, vi stod i tilbage i november måned midt i en meget alvorlig situation.

- Derfor traf vi som regering den eneste beslutning, en ansvarlig regering kan træffe. Jeg sagde i starten af det her forløb, at vi kommer til at begå fejl. Og der var en fejl i forhold til en manglende hjemmel, viste det sig. Og det har vi nu en minkkommission, der undersøger, siger Mette Frederiksen.

Både medier og partier i Folketinget har forsøgt at få svar på centrale spørgsmål uden held. Kommissionen har også forgæves forsøgt at få fat i sms'erne, som nu forsøges at blive genskabt af politiet.