Statsminister om corona: Yderligere genåbning er på vej

Statsminister Mette Frederiksen (S) bekræfter, at en yderligere genåbning af Danmark kan ske inden længe.

Det siger hun tirsdag på et pressemøde på Marienborg, som er statsministerens embedsbolig.

- Det går godt i Danmark med at håndtere coronasituationen, og derfor ser vi ind i en yderligere genåbning, siger Mette Frederiksen.

Ifølge flere medier, blandt andet Politiken og Ekstra Bladet, er der politisk enighed om, at alle efterskoler og højskoler i Danmark kan åbne fra mandag som led i fortsat genåbning.

Ud over efterskoler og højskoler vil der blive åbnet for, at elever i grundskolen fra 5. til 8. klasse vil kunne møde i skole fysisk én dag om ugen.

Fremmødet skal i videst muligt omfang ske udendørs.

0.-4.-klasse over hele landet vendte i februar tilbage til skolerne. Og det har medført en lavere smitte end frygtet.

- Det er en ualmindelig glædelig udvikling, vi står i i Danmark, hvor en række lande omkring os lukker ned. Vi står nu overfor en yderligere genåbning, fordi det er lykkes os at stabilisere smitteudviklingen i Danmark, siger Mette Frederiksen.

I slutningen af februar indgik regeringen og flere partier en aftale om, at elever i flere regioner kunne vende tilbage til skole.

Statens Serum Institut har tidligere vurderet, at det kunne betyde 870 indlagte midt i april.

Det tal henviste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) specifikt til. De blå partier var ikke en del af aftalen, da de mente, at der var plads til at åbne mere, end de røde partier var villige til.

Og nu går det altså bedre end ventet, og scenariet er afblæst.

- Prognoser er prognoser. Selvfølgelig er det forbundet med usikkerhed. Jeg vil tillade mig at glæde mig over, at det går bedre, end vi kunne have frygtet, siger Mette Frederiksen.

På et spørgsmål fra en journalist om hvorfor det er én dag om ugen, de ældste elever må møde, svarer statsministeren:

- Jeg kommer ikke til at gå ind i en konkret diskussion om udmøntningen af genåbningen, siger Mette Frederiksen med henvisning til den aftale, der blev indgået mellem de røde partiet.