Statsministeren forventer stadig skoleåbning 5. januar

Skolebørn kan, som det ser ud nu, komme tilbage i klasserne som ventet 5. januar næste år.

- Det er fortsat myndighedernes klare forventning, at alle børn kommer i skole igen 5. januar, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Statsministeriet.

8. december besluttede Folketingets Epidemiudvalg, at elever på folke- og privatskoler skulle sendes hjem fra 15. december til 4. januar.

Den beslutning blev truffet på baggrund af stigende smittetal.

Regeringens mål var, hed det, at børnene skulle miste så få skoledage som muligt.

For de få resterende skoledage inden jul blev det besluttet, at børnene skulle hjemmeundervises.

Halvdelen af befolkningen har haft en forventning om, at lukningen af skolerne vil fortsætte efter den udmeldte dato.

Det fremgår af en undersøgelse, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Skolerne er stadig åbne for nødpasning og undervisning i specialklasser, og det har givet udfordringer ifølge Danmarks Lærerforening, som vil have flere coronatest på landets skoler.

- Man går som lærer dagligt med en bekymring for at blive smittet. Den bekymring sætter sig i en, når man stort set dagligt er nærkontakt til en smittet. Navnlig er man jo bekymret her op til jul, siger formand Gordon Ørskov Madsen.

Han understreger, at det er vigtigt at skrue op for sikkerheden.

Danmarks Lærerforening ser gerne, at skoleeleverne bliver delt op i mindre grupper og holdt i deres egne klasser. Lærerne kan bruge visir og mundbind på de skoler, hvor smitten er høj.

I et forsøg på at holde smittetrykket nede indføres der mulighed for, at nogle skoleelever og ansatte på skolerne kan coronateste sig selv derhjemme i juleferien.

Det meddelte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i denne uge. Initiativet er rettet mod dem, der enten ikke er vaccineret eller ikke tidligere har været smittet.