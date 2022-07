Statsministeren melder ud

'Danmark er søndag aften blevet ramt af et grusomt angreb.'

Sådan indleder den danske statsminister, Mette Frederiksen, i en netop udsendt pressemeddelse fra Statsministeriet, som reaktion på det tragiske angreb i shoppingcenteret Fields på Amager i København.

'Flere er dræbt, endnu flere sårede. Uskyldige familier på indkøb eller ude at spise. Børn, unge og voksne.'

'Jeg sender min dybeste medfølelse til de, der har mistet deres kære. De sårede og pårørende. Og til alle de danskere, der har været tæt på de uhyggelige begivenheder. Jeg vil opfordre danskerne til at stå sammen og støtte hinanden i denne svære stund'

Søndag eftermiddag fik Københavns Politi en anmeldelse om skyderi i Fields, og der er efterfølgende meldt om flere dræbte og flere sårede. Det endelige antal er endnu ukendt.

Mette Frederiksen kalder angrebet hjerteskærende.

'Vi er alle brutalt blevet revet ud af den lyse sommer, som vi netop havde taget hul på. Det er ubegribeligt. Hjerteskærende. Meningsløst.'

Hun slutter af med, at takke myndighederne for hjælpen, og opfordre folk til at følge anvisningerne.

'Tak til politiet, beredskabet og ambulancefolkene. Også en varm tak til alle de mennesker, der har stået klar til at hjælpe. Endelig vil jeg opfordre alle til at følge den løbende kommunikation og anvisninger fra myndighederne.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------