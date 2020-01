Statsministeren nægter at svare på spørgsmål om USA-angreb

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke svare direkte på, om det var rigtigt af USA at bombe og dræbe en iransk leder i Irak tidligere i denne uge.

- For mig er det afgørende at kigge fremad. Og jeg kommer ikke til at stå og muntre mig, i al respekt for situationen. Det er en rigtig alvorlig situation, det er svært at vide, hvor den ender, siger hun søndag på Hotel Nyborg Strand.

Statsministeren vil ikke svare på spørgsmål om, hvorvidt angrebet på den iranske general var det rigtige at gøre. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Her deltager hun i en partilederdebat med formand Jakob Ellemann-Jensen (V) og politisk leder Morten Østergaard (R) ved de radikales nytårsstævne.

Raketter rammer luftbase og Bagdads grønne zone

Adspurgt igen om samme emne svarer statsministeren:

- Vi kan også vælge at gøre det, der i mine øjne er det mest konstruktive, og det er at appellere til at få eskaleret konflikten ned.

- Og så har vi fra dansk side en opgave lige nu med at passe på vores udsendte i regionen, siger Mette Frederiksen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Generalen blev dræbt i et droneangreb. Foto: Ritzau Scanpix

Det midlertidige stop kom, efter at et amerikansk droneangreb i Iraks hovedstad, Bagdad, fredag dræbte militærlederen Qasem Soleimani, der var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde.

Det har medfødt store uroligheder og protester.

Lørdag valgte Udenrigsministeriets Borgerservice at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til Iran.

Danmark skal med udgangen af året efter planen overtage Natos træningsmission i Irak, der består af 500 mand.

Det indebærer blandt andet, at danske soldater skal stå for sikkerheden under persontransporter i netop det område, hvor Qasem Soleimani blev dræbt.

Jakob Ellemann-Jensen siger efter afslutningen på debatten, at spørgsmålet indeholder nuancer, og at det derfor er svært at besvare.

- Vi kan ikke have en situation, hvor nogen, uanset om det er en højtstående general fra et tredjeland, eller hvem det er, planlægger terrorangreb og gennemfører et angreb som det, vi så på den amerikanske ambassade (i Irak, red.).

- Jeg synes stadig, at det muligvis var en overreaktion, man kom med her.

- Det, der er vigtigt, er at se fremad. Dér har statsministeren en pointe. Det er vigtigt at holde fast i iranerne og trække dem ind til det her forhandlingsbord og få deeskaleret den her situation så meget som overhovedet muligt, siger han.

