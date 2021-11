Statsministerens barske sekundant indtager den varme stol

Tager man en tur ud til kysten i Esbjerg-forstaden Hjerting, mærker man straks den hårde blæst.

Den blæst, der former livet og indbyggerne i området, og som har givet dem et ry for at være robuste.

Det er her, Barbara Bertelsen er vokset op. Robustheden får hun brug for nu.

Torsdag skal Statsministeriets departementschef, som har udfordret grænserne for en neutral embedsmands virke, i den varme stol og afhøres i Minkkommissionen.

Samtidig er det en mulighed for offentligheden for at høre fra den ellers mediesky jurist, der er den øverst placerede embedsmand i centraladministrationen.

En række mildt sagt syrlige sms'er sendt fra departementschefens telefon efter beslutningen om at aflive alle mink har fortalt historien om en benhård leder.

Informationen om, at Barbara Bertelsen har rådgivet statsminister Mette Frederiksen (S) til at indstille sin telefon til automatisk sletning af beskeder, gør afhøringen til den hidtil mest interessante i kommissionen.

Danskerne er kommet på fornavn med departementschefen, der internt ofte bare kaldes 'BB'.

Sådan var det ikke før minkforløbet, hvor det mestendels var ansatte i og omkring Slotsholmen, der kunne nikke genkendende til navnet.

Få har sat ord på hende som privat person. Professionelt er hun til gengæld ofte beskrevet som hårdtarbejdende, fagligt velfunderet og med en nærmest uset dedikation.

En perfekt kombination for en statsminister i krise.

Et af de få interview fra december 2015 i JydskeVestkysten under overskriften 'Byens barskhed har hærdet Barbara Bertelsen' giver indtrykket af en kvinde, der har ladet karrieren fylde det meste.

- Man kan ikke gøre op, hvor mange timer jeg arbejder, sagde hun.

Det er i den kontekst, man skal forstå Barbara Bertelsen. Hun er jobbet, jobbet er hende, og hun har vist sig villig til at gå længder, hvor andre departementschefer har sagt stop.

Den form for determinisme kan dog have sin pris.

Blå blok har fundet det tunge skyts frem og udtrykt kritik af hende. Eksperter har undret sig over, hvorfor det var Barbara Bertelsen, som rådgav Mette Frederiksen til automatisk sletning af sms'er.

Nu skal hun forklare sig.

Det siges, at de stærkeste rødder har træer i blæst, og sådan er det også med Barbara Bertelsen. Hun er vant til at stå midt i orkanen med en solid vestenvind ind over sig.

Spørgsmålet er, om blæsten i minksagen ender med at blive for stærk.