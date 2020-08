Statsministeriet afkræfter: Har ikke hørt fra Trump

Donald Trump har ikke tilbudt at bytte Puerto Rico for Grønland, lyder det fra Statsministeriet

Det vakte tidligere torsdag opsigt, da Miles Taylor, tidligere stabschef ved Department of Homeland Security, kunne fortælle, at den amerikanske præsident, Donald Trump, skulle have foreslået at bytte Puerto Rico for Grønland.

Ekstra Bladet har været i kontakt med det danske Statsministerium, der afkræfter, at de har modtaget et sådan tilbud fra den amerikanske præsident.

'Det kan Statministeriet afkræfte', skriver ministeriets presseafdeling i en mail til Ekstra Bladet.

Ville af med Puerto Rico

Donald Trump skulle have luftet ideen om at bytte Puerto Rico for Grønland i august 2018 før en tur til netop Puerto Rico, som var hærget af store ødelæggelser fra en orkan.

- Jeg kan huske, at før vi tog af sted, sagde præsidenten noget - dine seere vil være bekendt med emnet, for han har tidligere talt om, at han gerne vil købe Grønland, siger Taylor med henvisning til, at Trump flere gange har udtrykt ønske om at få fingre i Grønland.

- Men før vi tog derned, sagde han til os, at ikke nok med, at han ville købe Grønland, så sagde han faktisk, at han ville undersøge, om vi kunne sælge Puerto Rico. Kunne vi bytte Grønland for Puerto Rico?, fortæller Miles Taylor.

Ifølge den tidligere stabchef mente Trump, at folket i Puerto Rico var for fattige og landet for beskidt til, at det var værd at beholde. En holdning, som Miles Taylor selv tager stærk afstand fra.

Donald Trump har endnu ikke reageret på Miles Taylors påstand.

