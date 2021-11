Statsministeriet blev bedt om at standse automatisk sletning af materiale

Allerede i april 2021 bad Minkkommissionen specifikt Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, om at stoppe eventuel 'rutinemæssig automatisk sletning' af materiale, der kunne have relevans for kommissionens arbejde.

Det viser kommissionens brev til departementscheferne i Statsministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Et brev, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

Alligevel fortsatte såvel Barbara Bertelsen som statsminister Mette Frederiksen samt flere andre topfolk fra Statsministeriet med at slette sms-beskeder, der var over 30 dage gamle, skriver Jyllands-Posten.

Det fremgår af brevet, som Jyllands-Posten har offentliggjort, at kommissionen også specifikt nævner sms'er som materiale, man potentielt ønsker at få udleveret.

- Det må forventes, at granskningskommissionen vil få behov for at rekvirere et betydeligt materiale fra jeres departementer og underliggende myndigheder i form af blandt andet e-mails, sms'er og eventuelle andre former for elektroniske meddelelser. Det nærmere omfang heraf er i sagens natur endnu ikke afklaret, hedder det i brevet.

I sidste uge forklarede Mette Frederiksen på et pressemøde, at det er Statsministeriets 'formodning', at den automatiske sletning efter 30 dage blev sat i gang senest i sommeren 2020.

Det skete efter anbefaling fra Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, der anså det for at være et sikkerhedsspørgsmål.

Den forklaring har dog mødt undren fra it-eksperter. Man må nemlig i forvejen ikke sende fortroligt materiale på sms.

Samtidig har Barbara Bertelsen tilsyneladende ikke brugt sin sikkerhedsviden og position som øverste departementschef til at rådgive andre ministerier om at slå den automatiske sletning til.