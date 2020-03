Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag klokken 17.30 om Covid-19 - coronavirus - i Danmark. Det sker i Statsministeriet på Christiansborg.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

For en uge siden, mandag den 23. marts, holdt statsminister Mette Frederiksen (S) sidst pressemøde. Her forlængende hun den nedlukning af Danmark, der er lavet for at bremse spredningen af coronavirus.

Nedlukningen blev forlænget med to uger til 13. april. Det er uvist, hvad mandagens pressemøde vil handle om ud over situationen om coronavirus.

Inden pressemødet mødes Mette Frederiksen med lederne af Folketingets partier via videolink.

Tidligere har Mette Frederiksen brugt pressemøder til at lancere større tiltag, når det kommer til bekæmpelsen af spredningen af coronavirus.

Det har været eksempelvis lukningen af grænserne, forbud mod forsamlinger og tvangslukning af en lang række butikker.

Coronavirus har været altdominerende i dansk politik i flere uger. Siden smitten kom til Danmark har Christiansborg i hidtil uset grad indført en lang stribe hastelove om strafskærpelser, udvidelse af epidemiloven og store hjælpepakker til dansk erhvervsliv.

Samtidig har nedlukningen af store dele af samfundet udløst frygt for en større økonomisk krise, i takt med at manglende indtjening og frygt for fremtiden har fået virksomheder til at fyre.

De seneste to uger har 40.320 meldt sig ledige.

Mandag viser de seneste tal for smitten i Danmark, at 77 er døde med sygdommen, og 2555 er konstateret smittet med den. For sidstnævnte er der dog sandsynligvis et stort mørketal.

Samlet er seneste status, at 533 personer er indlagt på landets hospitaler med smitten. Heraf er 137 på intensiv og 119 på intensiv i respirator.