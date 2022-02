Statsministeriet indkalder til pressemøde om Ukraine

Statsministeriet indkalder til pressemøde klokken 15 torsdag om situationen i Ukraine.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke, hvem der deltager på pressemødet. Men det forventes, at statsminister Mette Frederiksen (S) er med, og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) bekræfter over for TV 2 News, at han deltager.

Det oplyser han på vej ud fra et møde i Europaudvalget, hvor han har fået mandat til at indføre yderligere sanktioner mod Rusland.

Udenrigsministeren har fordømt Ruslands angreb på Ukraine og kalder det på vej ud fra mødet for 'fuldstændig vanvittigt'.

Også statsminister Mette Frederiksen har fordømt det russiske angreb.

I en pressemeddelelse kalder hun Ruslands handlinger for 'aldeles uacceptable'.

- Jeg fordømmer Ruslands angreb på det stærkeste. Det er en skræmmende og helt uprovokeret handling, der strider mod FN-pagten og folkeretten.

- Det her skal have store konsekvenser for Rusland, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Tidligt torsdag angreb Rusland Ukraine efter længere tids spændinger mellem de to lande. Ifølge internationale medier affyrede russiske styrker missiler rettet mod flere byer i Ukraine.

Flere steder meldes om eksplosioner, og der rapporteres om adskillige dræbte.

Både EU, Nato og USA har fordømt angrebet. EU og USA vil indføre hårde sanktioner mod Rusland.

Der har de seneste måneder været heftig diplomatisk aktivitet mellem flere vestlige statsledere og den russiske præsident, Vladimir Putin.

Her har man forsøgt at stoppe en krig, som blandt andre den britiske premierminister, Boris Johnson, har frygtet kan blive 'den største krig i Europa siden Anden Verdenskrig'.