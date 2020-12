Statsministeriet var inde over fødevareministers minksvar

Da tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) i begyndelsen af november var fanget mellem to modstridende udsagn om sin viden om aflivningen af mink, var Statsministeriet med i korrespondance om Jensens forklaring.

Det viser fortrolige mails mellem Mogens Jensens nærmeste rådgivere, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Statsministerens stabschef, Martin Justesen, var inde over et svar, der blev sendt ud som del af en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Sagen begyndte, efter at regeringen havde besluttet, at alle mink i Danmark skulle aflives. Den efterfølgende weekend sagde Mogens Jensen, at det hastede.

- Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud, sagde han.

Et par dage senere, tirsdag 10. november, var ordlyden en anden. Her sagde fødevareministeren, at han ikke var orienteret om den manglende lovhjemmel, da han sammen med statsminister Mette Frederiksen (S) meldte beslutningen ud ugen inden.

For at finde en forklaring på de to modstridende udsagn skrev Mogens Jensens pressechef, Bjarke Kamstrup, en mail til blandt andre Mogens Jensens særlige rådgiver og departementschef tirsdag 10. november.

I korrespondancen gav pressechefen selv et bud på et svar, som placerede ansvaret for fejlen hos embedsværket.

Men Mogens Jensens særlige rådgiver, Søren Andersen, svarede, at Mette Frederiksens stabschef, Martin Justesen, 'ønsker ikke, at vi går ind i hvert eneste tvivlsspørgsmål'.

Søren Andersen skriver, at 'jeg mangler stadig endeligt go, men tror vi lander på noget i denne retning':

'Det er tydeligt, at der er begået fejl i dette forløb. Derfor har jeg også nu iværksat en redegørelse, som skal afdække hele forløbet. Jeg kan kun gentage, at jeg ikke var bekendt med, at der manglede lovhjemmel, da jeg meldte beslutningen, om at alle mink skal aflives, ud. Det beklager jeg, og så ser jeg frem til at få en dialog med Folketingets partier, når vi har en redegørelse på plads'.

Svaret blev skrevet ind i en pressemeddelelse, som Mogens Jensen sendte ud senere samme dag, skriver B.T.

De interne mails viser, at stabschefen har haft 'afgørende indflydelse på, hvad Mogens Jensen skal sige til sit forsvar'.

Det siger Frederik Waage, professor i forvaltnings- og forfatningsret på Syddansk Universitet, til B.T.

- Når statsministerens stabschef på de indre linjer styrer fødevareministerens udtalelser, viser det naturligvis, at man i Statsministeriet i høj grad også anser sagen for Mette Frederiksens problem, siger han.