Statsministers grønne kronik overbeviser ikke støttepartier

To af regeringens støttepartier vil se det i handling, før de overbevises af statsministerens ord i en kronik i Politiken om, at hun ikke længere har forbehold over for den grønne omstilling.

De Radikales næstformand, Martin Lidegaard, siger, at han glæder sig over statsministerens 'U-vending'.

- Men vi ved også godt, at man skal måle politikere på, hvad de gør og ikke, hvad de siger.

- Så nu vil vi insistere på, at der kommer mere fart og fokus på den grønne omstilling.

- Vi skal have mere vedvarende energi, vi skal have grøn afgift på CO2, og vi skal have en klimafond, der kan gøre, at vi virkelig kan få fart i det, siger han.

Han varsler blandt andet, at De Radikale vil rejse forslaget om en klimafond ved forhandlingerne om en CO2-afgift.

I sin kronik i Politiken slutter statsministeren af med beskeden:

- Jeg og regeringen har ikke længere et 'men' i den grønne omstilling. Forbeholdet er væk.

SF's klimaordfører, Signe Munk, vil også gerne se de ord gjort til handling i de kommende forhandlinger om eksempelvis en ny CO2-afgift.

- Man skal huske, at klimaet bliver ikke reddet af ord. Det er handling, der skal til. Derfor er det det, der tæller i sidste ende.

- Valutaen i klimapolitikken er at få banket CO2-udledningen ned. Lige om lidt skal vi forhandle en højere CO2-afgift, som netop skal levere det.

Her ser SF gerne, at resultatet bliver en model, der sikrer en større reduktion end de modeller, som en ekspertgruppe har præsenteret.

Derfor vil hun gerne se det, før hun tror på, at regeringen nu vil gå efter de samme CO2-reduktioner, som SF ønsker.

- Jeg tror ikke, at de grønne armlægningers tid er aflyst, siger hun.

Også Enhedslisten vil følge forhandlingerne om en CO2-afgift for at afkode, om statsministeren reelt har rykket sig, forklarer partiets politiske ordfører, Mai Villadsen.

- Det er da dejlige nye toner, og forhåbentlig et signal om, at regeringen har tænkt sig at gå op i gear i den grønne omstilling. Men jeg bliver først rolig i maven, når vi ser det omsat til egentligt grønne resultater, siger hun.

- Vi mener, at den CO2-afgift, som skal aftales inden for de næste måneder, skal levere langt flere CO2-reduktioner end det, som der er lagt op til fra ekspertgruppens side.

Ifølge Mai Villadsen er det 'bedre sent end aldrig', at statsministerens forbehold over for den grønne omstilling forsvinder.

- Men omvendt har vi også spildt en del tid på at lave aftaler, som jeg ikke synes er ambitiøse nok, siger hun.