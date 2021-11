Statsrevisorerne uddeler hård kritik af ejendomssystem

Statsrevisorerne siger i sin skarpest mulige kritik, at Skatteministeriet ikke har haft styr på økonomi og tidsplan for ejendomsvurderingssystem. Og ikke ordentligt har informeret Folketinget om udgifterne.

Rigsrevisionen har fundet, at Skatteministeriet ikke har haft styr på hverken budgetter, økonomi eller fremdrift i projektet, der skal give nye ejendomsvurderinger til landets boligejere.

Værst er det dog, at der er brugt langt flere penge på projektet, end Folketinget har godkendt.

- Statsrevisorerne påtaler skarpt og henleder Folketingets opmærksomhed på, at Skatteministeriet ikke har givet Folketinget et retvisende billede af projektets økonomi i aktstykkerne til Finansudvalget, skriver Statsrevisorerne.

Folketinget har indtil nu godkendt en økonomisk ramme på 1,3 milliarder kroner til projektet. Men ifølge Rigsrevisionen er der allerede nu budgetteret med samlede udgifter for 3,6 milliarder kroner og brugt over 2 milliarder kroner.

Statsrevisorerne, der er Folketingets vagthund over for administrationen, kritiserer hårdt, at der øjensynligt ikke er et overblik over projektet. Hvilket også bringer hele tidsplanen for udrulningen i tvivl.

- Status er således, at ministeriet hverken har et budget, en plan for de resterende leverancer eller en tidsplan for, hvornår udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem kan afsluttes, skriver Statsrevisorerne.

Problemerne med udviklingen af projektet er gamle. Og Statsrevisorerne knytter en selvstændig kritik til, at Skatteministeriet i lange stræk ikke har rettet op på de problemer, der tidligere er fundet af Rigsrevisionen i styringen af projektet.

- Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteministeriet således ikke har rettet op på de kritiske forhold, som Statsrevisorerne og Rigsrevisionen påpegede i 2017, skriver Statsrevisorerne.