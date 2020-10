Stedet hvor det altid er dramatisk

New Hampshire er qua sin størrelse ikke den mest afgørende svingstat, men hvis du elsker et godt gammeldags valgdrama, så er 'The Granite State' altid interessant

Find popcornene frem, smid benene op og gør der klar til et sandt valgdrama.

Sådan er opskriften ofte i New Hamsphire, der historisk set altid har budt på valggysere i Hitchcock-klassen. Senest var forskellen mellem Donald Trump og Hillary Clinton kun på knap 3000 stemmer, selv om næsten 700.000 mennesker stemte i staten.

I skrivende stund ser det dog ud til, at Joe Biden har en lille fordel. De fleste meningsmålinger peger på, at demokraten har overhånden med et par procentpoint.

Men der er tegn på, at det kan gå en anden vej. De første fik vi i februar.

Foruden de klassiske valgdramaer på valgnatten er New Hampshire også kendt for at have en anden vigtig rolle i amerikansk politik.

New Hampshire er en af de første stater, hvor der er primærvalg, når partierne skal finde sine præsidentkandidater.

Og det kan få en afgørende betydning for USA's fremtid, da kandidaterne får de første svar på, hvor deres kampagner står henne. Du kan blive knækket, eller du kan få vind i sejlene.

Biden fik hug

John F. Kennedy sagde engang følgende:

- Hvis de ikke kan lide dig i marts, april og maj, så kan de nok heller ikke lide dig til november.

Og netop derfor kan New Hamsphire vise sig at blive interessant også denne gang. For de kunne ikke lide Joe Biden i foråret.

Præsidentkandidaten led et smerteligt nederlag i New Hampshire i februar, da han blev slået af alle de øvrige kandidater.

Biden fik kun otte procent af stemmerne, og det politiske traume må bekymre Joe Biden, der dengang også fik kritik for at forlade New Hampshire, inden primævalget var overstået.

Han rejste sig dog senere og fik en vital sejr i South Carolina, der senere viste sig at være katalysatoren til Bidens succs.

Bidens forsvindingsnummer

På den anden side står Donald Trump, der trods nederlaget til Clinton må have håb om at kunne vinde New Hampshire.

I 2016 var han tæt på, og hans besøg i New Hampshire 25. oktober vidner om, at Donald Trump er overbevist om, at de fire valgmænd ender i hans kurv.

- Det her er ikke et publikum, der bliver nummer to, sagde præsidenten i forbindelse med sit besøg i byen Londonderry, ligesom han også kritiserede Bidens forsvindingsnummer i februar.

Hvis det ender, som det altid gør, så får vi et nyt drama i New Hampshire 3. november.

