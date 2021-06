Stefan Löfven trækker sig - udskriver ikke nyvalg

Den svenske statsminister har bedt Riksdagens talman om at undersøge grundlaget for en ny regering. Han vil selv forsøge at stå i spidsen for ny regering

Den svenske regering med Stefan Löfven (S) i spidsen har trukket sig.

Det oplyser Löfven selv på et pressemøde.

Riksdagens talman, Andreas Norlén - der i princippet svarer til formanden for Folketinget i Danmark - skal nu stå for arbejdet med at lave en ny regering. Löfven har anmodet ham om at undersøge muligheden for selv at stå i spidsen for en ny regering.

Löfven havde mulighed for at udskrive nyvalg, men det valgte han ikke at gøre. I Sverige er der valg til Riksdagen fast hvert fjerde år, og der er valg næste gang i 2022. Et ekstravalg ville ikke have ændret ved det, og Löfven mente derfor, at det ikke gav mening med et nyt valg kun et år før det næste ordinære valg.

Han mente også, at det på grund af coronapandemien ikke ville være passende med et valg nu.

- Den her løsning er den bedste for Sverige, lyder det fra Löfven, som altså forsøger at holde fast i positionen som statsminister, som han har haft i snart syv år.

63-årige Stefan Löfven har været statsminister siden 2014. Han kæmper stadig for at holde fast i titlen. Foto: 11610 Stina Stjernkvist/TT/Ritzau Scanpix

Löfven og den svenske regering tabte i sidste uge en mistillidsafstemning i parlamentet, og han var derfor tvunget til at finde et nyt parlamentarisk grundlag eller udskrive nyvalg. Og her holder han altså stadig fast i muligheden for det første.

Uenighed om huslejeforslag

Siden mistillidsafstemningen har Löfven selv sammen med støttepartierne forsøgt at finde en løsning og en mulighed for at holde fast i regeringsmagten, men det er ikke lykkedes.

Nu håber Löfven altså at talmannen kan finde en løsning uden at den svenske befolkning skal spørges. Lykkes det ikke for talmannen kan der blive udskrevet ekstravalg alligevel.

Det er et forslag om prisfastsættelse af huslejer, der har udløst krisen, idet Löfven og hans mindretalsregering ifølge støttepartierne ikke har overholdt det, han har lovet.

Regeringen forsøgte sig med et kompromisforslag, men Vänsterpartiet afviste at støtte forslaget, og det førte siden til mistillidsafstemningen, som Löfven tabte i sidste uge.