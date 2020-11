Stemmeoptællere trues på livet

Trumps påstande har ubehagelige konsekvenser for folk på gulvet

Stop optællingen. Jeg har vundet.

Donald Trump buldrer løs på sin farlige tromme i disse dage i et desperat forsøg på at beholde præsidentembedet.

Selv om over 70 millioner amerikanere har stemt på ham, så viser ingen hårde fakta, at hans nederlag skyldes valgsvindel.

Men præsidentens ytringer får tilsyneladende nogle af hans tilhængere til at ty til kriminelle metoder.

I nat: Trump optrapper valg-krig

I delstaten Pennsylvania, hvor brevstemmerne stadig er i gang med at blive talt op, fortæller den republikanske leder af stemmeoptællingen, Al Schmidt, at hans 200 stemmeoptællere bliver udsat for dødstrusler.

- Folk ringer til mine ansatte og fortæller, at det er folk som dem, der er årsagen til, at amerikanere har ret til at bære våben.

- Altså slet skjulte dødstrusler?

- Ja, siger Al Schmidt til tv-programmet 60 Minutes.

Replikaneren er tydeligt påvirket i indslaget og ligner en mand, som forsøger at holde tårene tilbage.

- Det hele virker meget afsporet. Vi tæller lovlige stemmer, konstaterer han, og afviser alle beskyldningerne om snyd fra hans partifælle.

