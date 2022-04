Stemmerne er talt op: Macron i front

Efter alle stemmer er talt op efter første runde af det franske præsidentvalg, har Emmanuel Macron fået 27,85 procent mod 23,15 procent til den yderste højrefløjs Marine Le Pen ifølge AFP.

Det afviger kun ganske lidt fra prognoserne, der kom efter valgets afslutning søndag aften.

Målinger har tidligere vist, at Le Pen under valgkampen har halet ind på den liberale Macron, og at anden valgrunde kan blive et tæt løb.

Der opstillede 12 kandidater ved valget. Vælgerne, der støttede de ti fravalgte kandidater, skal nu afgøre, hvem de vil stemme på i anden valgrunde. Hvis de overhovedet vil stemme en gang til.

Venstrefløjens kandidat Jean-Luc Mélenchon var tæt på med 21,95 procent af stemmerne.

Hans vælgere kan blive udslagsgivende for, hvem der vælges til præsident søndag otte dage.

En måling for finansavisen Les Echos, der er offentliggjort mandag, giver Macron 55 procent af stemmerne i anden valgrunde mod 45 procent til Le Pen.

71 procent siger i undersøgelsen, at de agter at stemme i anden valgrunde.

På grund af apati over for politikere i Frankrig, har der på forhånd været udtrykt bekymring for en meget lav valgdeltagelse.

Men hvis den skulle holde sig på 71 procent, vil det være hæderligt i fransk sammenhæng.

Valgdeltagelsen kan også blive styrket af, at Frankrig med Macron og Le Pen står over for at klart valg.

Han er tilhænger af reformer, herunder at sætte pensionsalderen op fra 62 til 65 år, og så er han proeuropæisk og stærkt fortaler for at stå fast over for Rusland om krigen i Ukraine.

Hun vil stoppe prisstigninger ved at fjerne moms på mad og benzin, hun vil sætte pensionsalderen ned til 60 år, hun er skeptisk over for EU og Nato og har længe beundret Rusland præsident, Vladimir Putin, omend hun har fordømt krigen i Ukraine.