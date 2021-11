Stemmerne fra kommunalvalget i Sønderborg skal tælles igen

Et enigt byråd i Sønderborg Kommune har besluttet at fintælle stemmesedlerne fra kommunalvalget forrige tirsdag.

Det fremgår af en pressemeddelelse på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

Det sker på baggrund af en valgklage fra De Konservative.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke skyldes mistanke om snyd eller fejl, som vil ændre det samlede valgresultat, udtaler borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

- Der bliver udelukkende tale om en fintælling for at sikre, at resultatet endte, som vi også nåede frem til i fintællingen dagen efter kommunalvalget, siger den socialdemokratiske.

Forvaltningen i Sønderborg vurderer dog, at der ikke er sket et fejl i optællingen. Derfor vil fintællingen ifølge forvaltningen ikke komme til at ændre på det endelige valgresultat.

Ifølge JydskeVestkysten kan få stemmer dog flytte et mandat fra Slesvigsk Parti til De Konservative.

Ellen Trane Nørby, der var Venstres spidskandidat ved kommunalvalget, skriver på Facebook, at hun og Venstre bakker op om en fintælling.

- Der må selvfølgelig ikke være tvivl om valgresultatet, og derfor skal stemmerne i Sønderborg nu tælles om, skriver hun.

Også byrådsmedlemmerne Peter Thomsen fra Venstre, og Jan Rytkjær Callesen fra Dansk Folkeparti havde ønsket en fintælling. Klagerne omhandlede deres personlige stemmetal. Byrådet afviste begge klager.

Fintællingen af stemmerne starter fredag klokken 8 i Dybbøl-Hallen i Sønderborg.

Det kommer til at koste omkring 350.000 kroner af fintælle stemmerne.