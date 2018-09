Stemmesedler pist væk: Kunne ikke stemme på Sverigedemokraterna

Da valglokalet på Annedalsskolan i Göteborg åbnede i morges, skulle de stemmeberettigede svenskere kigge langt efter at få lov til at sætte kryds ved Sverigedemokraterna (SD), der ellers er spået et kanonvalg i vores naboland.

- Det her er ekstremt alvorligt, og vi kommer til at undersøge det til bunds, lyder det ifølge SVT fra Jörgen Fogelklou, der er formand for SD i Göteborg.

- Dette er yderst bemærkelsesværdigt. Myndighederne er forpligtet til at sikre, at valghandlingen går rigtigt til. Om det er bevidst sabortage eller en fejl, ved vi ikke. Men det er mærkeligt, fortsætter Fogelklou.

Så tætte er de: Tulle og Åkesson nære allierede

Valgleder: - Beklageligt

Først da tv-stationen SVT kontaktede valglederen i Göteborg - mere end to timer efter åbningen af valgstedet - blev fejlen opdaget.

- Jeg synes, det er beklageligt, at de har misset Sverigedemokraterna i dette valglokale, siger valgleder Bill Werngren til SVT. Han understreger, at han har ansvar for 350 valgsteder i Göteborg - og der er ikke andre steder, der har oplevet lignende.

Svenskernes stemmeafgivelse foregår på en noget anden måde, end vi kender det fra Danmark. Det svenske valgsystem skal nu tjekkes af internationale valgobservatører, fordi der tvivles på, om 'valghemmeligheden' er sikret. Foto: Olivia Loftlund.

Derfor kan det ske

Grunden til hele miseren skal findes i det svenske stemmesystem, der er noget anderledes end vi for eksempel kender det herhjemme fra.

Hvor stemmeberettigede danskere får udleveret en seddel med samtlige partiers og de lokale kandidaters navne på, som de kan tage med sig i stemmeboksen og udfylde i ro og mag - og under fuld diskression - har svenskerne såkaldte 'åbne' stemmesedler.

Hvert parti har hver sin stemmeseddel. Dermed risikerer svenskerne at afsløre, hvem de stemmer på, når de tager en stemmeseddel med sig ind i boksen. Foto: Olivia Loftlund.

Hvert parti har sin separate stemmeseddel og dermed skal svenskerne tage stilling til, hvilket partis seddel, de vil sætte kryds ud for - allerede inden de går ind i boksen, og altså i fuld offentlighed.

Mange vælger dog at tage flere partiers sedler med sig i boksen, så de dermed undgår, at andre kan regne ud, hvad de stemmer.

Det er dog også en mulighed at tage en blank stemmeseddel med i boksen, hvorpå man selv skriver navne på det parti, man ønsker at smide i stemmeurnen.

Det har været muligt for svenskerne at afgive stemmer siden 22. august. Når de svenske 'for-stemmere' har sat deres kryds på en seddel, kommes den i en kuvert, som forsegles inden til den endelige stemmeoptælling. Foto: Olivia Loftlund.

Valgobservatører tjekker reglerne

Netop denne måde at afvikle valg på har gjort, at der for første gang nogensinde er sendt to valgobservatører fra OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, red.) til Sverige.

- Det (stemmesystemet, red.) er en af de ting, vi kigger på. Vi vil gå reglerne for dette igennem, lyder det fra Thomas Rymer, talsmand i OSCE, ifølge Dagens Nyheter.

- Der er nogen, der er bekymret for, at reglerne ikke er lavet, så valghemmeligheden sikres, uddyber han.