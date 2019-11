Stifter nyt parti

De to tidligere profiler for Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund, danner nu et nyt parti med navnet Fremad.

Det skriver Berlingske.

Det sker som en konsekvens af, hvad de to betegner som 'en borgerlig glidebane', hvor symbolske udlændingestramninger er gået for vidt på bekostning af retssikkerheden.

- Danskerne vil gerne have en stram udlændingepolitik. Det har vi forståelse for, og det går vi også ind for. Dét, vi siger, er, at den også skal være præget af fairness og retssikkerhed. Det er den justering, vi gerne vi have, siger det ny partis formand, Simon Emil Ammitzbøll-Bille til Berlingske.

De to stiftere af det nye parti forlod for tre uger siden Liberal Alliance, og det var blandt politiske iagttagere ventet, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille ville skabe et nyt parti.

Er i Folketinget

Partiet Fremad vil allerede fra stiftelsen have sæde i Folketinget, da Simon Emil Ammitzbøll-Bille opnåede at blive valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i juni, skriver Berlingske.

Det ligger allerede nu fast, at partiet peger på Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som statsminister efter et valg.

Følgende vil være partiets mærkesager:

En fast og fair udlændingepolitik. At tage klimaudfordringerne alvorligt. En stærk europæisk stemme. Et økonomisk konkurrencedygtigt Danmark. Frihed til forskellighed.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille har i sit politiske liv var en del rundt i manegen. Således er Fremad nu det fjerde parti, som den aktive politiker er medlem af.

