Stjal den efter Obama og så sig aldrig tilbage

Frem og tilbage. Frem og tilbage.

Det har været historien om svingstaten Ohio siden 1864. For fire år siden blev det også vurderet, at 'The Buckeye State' skulle have en nøglerolle.

Men sådan blev det ikke i 2016. En hvis Hr. Trump kom ind fra højre og smadrede al modstand. Donald Trump slog Hillary Clinton med mere end 600.000 stemmer, og det blev dermed den største forskel i staten siden 1984, hvor Ronald Reagan knuste Walter Mondale.

Selv om Donald Trump stjal Ohio fra Obama og aldrig så sig tilbage, så må præsidenten alligevel frygte, at Joe Biden laver samme nummer. Mandag aften dansk tid sendte han følgende tweet ud i virkeligheden.

I juni havde den højt respekterede The Cook Political Report, der følger valget og meningsmålingerne helt tæt, kategoriseret staten som 'Leaning Republican', mens den i dag er i kategorien 'Toss Up.

Alt kan ske.

En god kandidat

Ifølge professor i politisk videnskab Paul Sracic fra Youngstown State University er en af årsagerne Joe Bidens profil. Den 77-årige herre er ifølge ham en god kandidat i netop Ohio.

- Jeg synes, at Biden er en god kandidat for Demokraterne i det her område, fordi han repræsenterer det at gå tilbage til det, I kender. Han er ikke en del af 'The Squad', siger Paul Sracic med henvisning til den progressive gren af Demokraterne med en række afroamerikanske kvinder i front.

- Det er dem, som Trump elsker at kalde det socialistiske ansigt af partiet. De (Biden og co. red.) er mere moderate, gammeldags og socialkonservative, siger han til Los Angeles Times.

Fokus på svingstaterne Hver dag op til valget sætter Ekstra Bladet fokus op en af de afgørende stater. En af de såkaldte svingstater. I 2020 betragtes følgende 16 stater som svingstater: Colorado, Florida, Texas, Nevada, New Mexico, Iowa, Michigan, Minnesota, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, Ohio, Arizona og Georgia. Ifølge meningsmålingerne er Donald Trump bagud, og han har derfor brug for at vinde så mange svingstater som muligt. Især de store. Vis mere Luk

Det ændrer sig

Oven i MAGA-hatten har det politiske landskab også ændret sig de sidste par år. Et eksempel på det er, at Demokraterne vinder frem i en forstad som Smith Township, mens Republikanerne pludselig har medvind arbejderkvarteret Mahoney Valley.

Præsidenten er i forsvar, mens Joe Biden er i angreb, og meningsmålingerne vidner om et tæt løb dog med en lille fordel til den siddende præsident.

Kan Joe Biden lave en omvendt Obama og give Donald Trump med samme medicin. Vi får svaret natten til onsdag.

Washington holder vejret: Det Hvide Hus forskanset

Stor oversigt: 17 dramaer der afgør præsidentvalget

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ammunitionslagre tømt: USA går våbenamok før valget