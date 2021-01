Stjal opmærksomheden: Nu fortsætter han sejrsgangen på nettet

De helt store hovedpersoner i USA onsdag var dels afgående præsident Donald Trump og dels titrædende præsident og vicepræsident Joe Biden og Kamala Harris.

Alligevel var der en del andre, der formåede at stjæle billedet i løbet af dagen, og den helt store mester i den kunst endte med at være Joe Bidens konkurrent i primærvalget, Bernie Sanders.

På trods af en ellers umiddelbart diskret rolle ved indsættelsesceremonien vakte Bernie opsigt ved sin påklædning, da han var iklædt nogle usædvanlige luffer, der ikke ligefrem matchede den øvrige påklædning blandt deltagerne ved indsættelsen.

Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

Billedet af Bernie Sanders, der værnede sig mod kulden med frakke og store, strikkede luffer, gik hurtigt verden rundt, og nu har brugere på forskellige sociale medier for alvor kastet sig over opgaven med bogstaveligt talt at få billedet verden rundt.

Således er 'Bernie' ud over 'Trump' og 'Biden' et af de mest trendende udtryk i verden på det sociale medie Twitter, og en stor del af opslagene med senatoren fra Vermont er det selvsamme billede, som er blevet sat ind i et væld af situationer lige fra ikoniske fotografier til scener fra film eller fysiske lokationer.

