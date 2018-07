Stjernepolitikernes luksusliv: Togbillet til 35.488 kroner

EU-parlamentarikerne kan frit køre på første klasse i hele Belgien. Almindelige mennesker skal betale 35.488 for samme luksus

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Det er ikke kun i luften, at parlamentarikerne kan nyde livet på første klasse. Blandt standardudstyret for politikerne er også et togkort, der gælder til hele Belgien. På første klasse. Naturligvis.

Prisen for sådan en svend er for almindelige skatteborgere 4770 euro, hvilket svarer til 35.488 kroner. Det oplyser Belgian Rail på dets hjemmeside.

Men parlamentarikerne skal ikke have en rød reje op af foret. Europa-Parlamentets presseafdeling oplyser, at det er den belgiske stat, som sponsorerer gildet.

Dyr billet

Rina Ronja Kari, parlamentariker, Folkebevægelsen mod EU, har fået sådan et kort og forsøgt at ombytte det til 2. klasse, men det kunne ikke lade sig gøre, fortæller hun.

- Men togselskabet oplyste, at jeg naturligvis godt må sætte mig på 2. klasse, selv om jeg har billet til 1. klasse, fortæller hun.

Generelt har hun dog meget lidt at bruge den dyre billet til:

- Jeg kører faktisk kun med tog fra lufthavnen indtil parlamentet, siger hun.

Lobbyisme

Daniel Freund, der er ansvarlig for EU integritet i Transparency International, mener, at tog-billetterne bør registreres som gaver.

- Det er jo dybest set lobbyisme, fordi det er i Belgiens interesse at have parlamentet i Luxembourg, og derfor bør det registreres som gaver, siger han.

Det er ikke kun Belgien, der smører. Parlamentarikerne er også blevet inviteret på kanalrundfart med vinsmagning og cocktails af bystyret i Strabourg. Også her mener Daniel Freund, at der er tale om lobbyisme og gaver, der bør registreres.

