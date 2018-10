Støjberg: Danmark tager ikke imod kvoteflygtninge

Danmark er stadig ikke klar til at tage imod kvoteflygtninge, mener Inger Støjberg.

Derfor har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg besluttet, at Danmark ikke tager kvoteflygtninge i 2018.

- Selv om vi har fået markant bedre styr på tilstrømningen, er vi stadig i den situation, at vi kæmper med at få integreret de mange flygtninge, der er kommet til Danmark i de seneste år.

- På trods af at flere flygtninge er kommet i arbejde, så er der stadig for mange, der ikke forsørger sig selv. Det gælder ikke mindst for kvinderne, hvor alt for få bidrager. Derfor har jeg besluttet, at Danmark ikke skal tage kvoteflygtninge i 2018, siger Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

Kvoteflygtninge er flygtninge, der bliver genbosat i Danmark efter aftale med FN. De fordeles efter, at de har særligt krævende sygdomme, kommer fra særlige områder eller risikerer at blive udsat for overgreb.

Danmark har ikke taget imod kvoteflygtninge i 2017 og det meste af 2016. Derfor stod vi til at skulle modtage 1500 i år.

Men en lovændring betyder, at den siddende udlændingeminister kan afgøre, om Danmark skal tage imod kvoteflygtninge. Det har Inger Støjberg besluttet, at Danmark ikke skal i år.

På Borgerforslag.dk er der pt. 2270 danskere, der har skrevet under på, at Folketinget skal beslutte at åbne Danmark igen.

