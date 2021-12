Støjberg holder alle døre åbne efter Folketings-exit

Inger Støjberg afskriver ingen fremtidsmuligheder tirsdag, efter den tidligere udlændinge- og integrationsminister for Venstre tirsdag er kendt uværdig til at sidde i Folketinget.

Efter en timelang debat blev Inger Støjberg kendt uværdig, hvorefter hun rejste sig fra sin plads, vinkede til salen og forlod den.

Kort herefter talte hun med de fremmødte journalister:

- Nu går mit liv videre herfra. Når jeg har udstået min straf, så kan jeg jo vende tilbage. Det kan også være her til.

- Men i dag kommer jeg ikke til at sige mere om min fremtid, end at jeg mener, at der stadig er meget at kæmpe for, sagde Inger Støjberg og fortsatte:

- Hvilken platform, jeg kommer til at kæmpe fra, det kan jeg ikke sige endnu. Men jeg tror ikke i skal regne med, at det allersidste er sagt fra min side.

Inger Støjberg er kendt uværdig efter, at hun ved Rigsretten modtog en dom på 60 dages ubetinget fængsel for at bryde ministeransvarsloven med åbne øjne.

Det skete ved, at Inger Støjberg insisterede på, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, i 2016 skulle adskilles på danske asylcentre. Det på trods af, at alle - ikke mindst børn og sårbare - har krav på en individuel sagsbehandling.

- Jeg mener, at man har en moralsk forpligtigelse til at beskytte barnebrude, når de kommer hertil. Og det håber jeg alle, havde gjort.

- Så er det begået fejl. Og det kom frem meget tidligt. Det har vi stået ved alle sammen, sagde Inger Støjberg efter afstemningen.

Her holdt hun fast i, at hun fortsat ikke har fortrudt sin ageren i forløbet.

- Jamen så blev jeg kendt uværdigt til at sidde i Folketinget. Det er jo ikke en overraskelse.

- Det sagt, så vil jeg hellere stemmes ud af mine kolleger er i Folketinget, fordi jeg har forsøgt at beskytte nogle piger, end jeg ville stemmes ud af folket, fordi jeg lod stå til, sagde hun.

Der er blevet spekuleret voldsomt i Inger Støjbergs politiske fremtid. Ikke mindst, om hun vil melde sig ind i Dansk Folkeparti, der meget konsistent og meget længe har understreget, hvor velkommen hun vil være.

Det sagde Inger Støjberg dog ikke noget om. Men takkede blandt andre Dansk Folkeparti for støtten.

- Det ligger mig meget på sinde at sige tusind tak til de tusindvis af danskere, der har støttet mig. Mange har kæmpet skulder ved skulder med mig.

- Det er der også her i Folketinget, hvor både Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og flere af mine tidligere kolleger i Venstre har gjort det samme, siger Inger Støjberg.

Afslutningsvis fortalte hun, hvor meget hun har nydt sit arbejde som Folkevalgt.

- Jeg har været glad hver dag, jeg er gået op af den store trappe her til Folketinget. Det har været en ære at tjene landet, en ære at være minister og jeg elskede hver dag som minister, sagde hun.