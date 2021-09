Støjberg husker ikke hvornår hun lærte om manglende høring

Da Inger Støjberg i februar 2016 havde godkendt et notat og udsendt en pressemeddelelse om adskillelse af mindreårige asylansøgere og ældre ægtefæller, var det 'ude af hendes hænder'.

Det gentager hun tirsdag i Rigsretten i Eigtveds Pakhus i København, hvor anklager Anne Birgitte Gammeljord udspørger hende om, hvad der foregik, efter at pressemeddelelsen blev udsendt 10. februar 2016.

Anklageren vil vide, hvornår Støjberg fandt ud af, at parrene ikke fik den individuelle vurdering og partshøring, som de har krav på.

- Hvornår det så præcist går op for mig, at der er noget knas, der skal vi jo noget videre hen.

- Jeg kan ikke sætte dato på, siger Støjberg tirsdag i retten, men nævner, at det i hvert fald stod klart på samråd i juni 2017.

Anklageren spørger, om hun kan have fundet ud af, at der mangler partshøring, da Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen i foråret 2017. Det kan Støjberg ikke svare på.

Politiken bragte 5. marts 2016 en artikel om et syrisk par, der nægtede at lade sig adskille. De klagede til Folketingets Ombudsmand.

Inger Støjberg læste artiklen, og den gjorde indtryk, fortæller hun:

- Jeg husker sagen af politiske årsager. Jeg husker tydeligt, at der var et par, som anlagde sag mod Danmark.

- Det er ikke noget, jeg skal blande mig i. Det er ude af mine hænder det der.

Kæresteparret vandt sagen i byretten og fik 10.000 kroner hver i godtgørelse for den ulovlige adskillelse.

Institut for Menneskerettigheder advarede også Inger Støjbergs ministerium i marts 2016 om, at det var vigtigt at foretage partshøring i asylsagerne, og at der skulle være en klagevejledning til afgørelserne.

Men ministeren brugte ikke lang tid på den.

- Det første brev fyldte ikke særlig meget. Det gjorde de efterfølgende heller ikke. Jeg kan faktisk slet ikke huske det her brev, hvis jeg skal være ærlig, siger Inger Støjberg, da hun bliver vist en ny henvendelse fra instituttet.

Afhøringen af Støjberg fortsætter onsdag. Her ventes man også at påbegynde afhøringen af tidligere afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Lykke Sørensen.