Støjberg: Over 9000 har allerede skrevet under

Ifølge Inger Støjberg er der allerede over 9000, der har skrevet under på en vælgererklæring til hendes nye parti

Det er kun få timer siden, at Inger Støjberg præsenterede sit nye parti. Og allerede er hun næsten halvvejs, når der kommer til at indsamle vælgererklæringer.

Det siger hun i et interview med TV2 News.

- Lige nu handler det om at få indsamlet nogle vælgererklæringer. Og jeg kan faktisk forstå, at lige nu er der over 9000, der har været inde og skrive under, siger hun.

DR skriver efterfølgende, at Indenrigs- og Boligministeriet omkring klokken 13 har registreret 10.874 igangsatte vælgererklæringer.

Inger Støjberg skal bruge 20.182 vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget.

De over 10.000 har skrevet under skal nu genbekræfte deres underskrift. Derfor vil det tage tid, inden de bliver endeligt registreret som vælgererklæringer.

Rekord-hastighed

Partinavnet Danmarksdemokratierne blev først godkendt tirsdag og dermed er vælgererklæringerne væltet ind ind med hidtil uset hastighed.

Det tog eksempelvis Lars Løkke Rasmussens Moderaterne fra juni til september at nå de 20.182 erklæringer.

Og det tog Kristendemokraterne var valget i juni 2019 til starten af august samme år at nå dem. Hvilket var rekord for partiet, der grundet sin manglende evne til at komme over spærregrænsen er enormt trænet i at indsamle dem.

Lidt at det hele

I interviewet fortæller Inger Støjberg også om sin politik. Det er mindre håndgribeligt end de over 9000 vælgererklæringer.

Hun fortæller til TV2, at hun både mener, at de offentlige udgifter skal følge udviklingen i befolkningen og dermed stige. Men samtidigt ønsker hun, at skatten skal sænkes.

Og hun siger, at byerne i Danmark er vigtige motorer, men at der også skal fokuseres mere på områderne uden for byerne.

Om EU siger hun, at hun ikke vil have Danmark ud af EU, men ønsker et mere begrænset EU.