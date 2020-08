Støjbjerg genindkaldt til at vidne

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er blevet genindkaldt for at vidne i Instrukskommissionen. Den er nedsat for at granske sagen fra 2016, hvor asylpar, hvor den ene var mindreårig, blev skilt ad.

Desuden er højt placerede embedsmænd som tidligere departementschef Uffe Toudal Pedersen, afdelingschef Lykke Sørensen og afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen blevet genindkaldt.

Det oplyser Instrukskommissionen i et nyhedsbrev. Støjberg og Toudal skal begge afhøres igen 25. september.

Alle tre er tidligere blevet afhørt af kommissionen og spiller en vigtig rolle i forståelsen af, hvad der skete, da asylpar blev skilt ad.

Daværende afdelingschef og topjurist i ministeriet Lykke Sørensen og tidligere kontorchef Jesper Gori har begge forklaret, at de havde advaret Støjberg om, at det kunne være ulovligt at adskille asylpar uden undtagelser.

Det afviser Inger Støjberg, men hun pressede på for at skille så mange som muligt og fjernede afsnit fra en pressemeddelelse, hvor der stod, at der kunne være undtagelser.

Ifølge internationale konventioner har parrene ret til en individuel vurdering, fordi der kan være hensyn som for eksempel parrenes fælles børn.

Folketinget Ombudsmand har tidligere udtalt, at al kommunikation fra et ministerium skal være retvisende, hvilket pressemeddelelsen altså ikke var.

Daværende departementschef Uffe Toudal Pedersen har erkendt, at han hårdt presset gik med til at fjerne afsnit om undtagelser fra pressemeddelelsen.

Da der ikke blev udsendt andet skriftligt, kom den til at virke som en instruks. Og parrene blev i starten skilt ad jævnfør pressemeddelelsen.

Flere embedsmænd i Udlændingestyrelsen, der skulle gå videre med instruksen, samt skriftligt materiale såsom interne mails fra dengang, tegner et billede af, at adskillelsen skulle være uden undtagelser.

Dermed var den ulovlig. Det har Folketingets Ombudsmand afgjort. Spørgsmålet er, hvem der har ansvaret.

Pressemeddelelsen blev fulgt op af opkald fra ministeriet til styrelsen.

Daværende afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen ringede til daværende vicedirektør i styrelsen Lene Vejrum og bad styrelsen om at sætte gang i at skille alle par ad.

De talte sammen to gange 10. februar 2016, men under deres afhøringer i kommissionen har de forskellige udlægninger af, om styrelsen blev bedt om at handle ulovligt eller ej.

Line Skytte Mørk Hansen har vidnet om, at hun 'kunne aldrig drømme om at ringe ud og sige, at nogen skulle gøre noget ulovligt, det ville være absurd'.

Hun mener, Lene Vejrum burde havde sagt fra, hvis hun havde fået en ulovlig ordre.

Omvendt har Lene Vejrum fortalt, at hun fik at vide, at der ikke var andet materiale end pressemeddelelsen, og at hun skulle følge dens anvisninger - som altså var uden undtagelser og dermed har vist sig at være ulovlig.

Hun pressede derfor på for at få flere retningslinjer, men gik i gang med at orientere om adskillelserne.