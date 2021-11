Støttepartier: Sag om slettede mink-sms'er er ikke slut

Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt onsdag aften et timelangt pressemøde, men sagen om de slettede sms'er i minksagen er ikke slut.

Det varsler regeringens støttepartier. Enhedslisten vil fremadrettet have klare retningslinjer for, hvornår sms-beskeder gemmes og minder om, at også kommissionen fortsætter med at undersøge sagen.

- Den er ikke lukket, det her kommer til at køre videre. Der er nogle aspekter i forhold til det bagudrettede, der skal håndteres, og hvordan vi håndterer sms'er fremover.

- Vi kommer til at følge nøje med i, om kommissionen oplever, at der er samarbejde med regeringen, og det kommer til at indgå i den samlede vurdering til sidst, siger gruppeformand Peder Hvelplund (EL).

Han vil ikke svare på, hvor samarbejdsvillig regeringen er, når Statsministeriet venter 132 dage med at svare kommissionen, der bad om sms-beskeder, som viste sig at være slettet.

I stedet vil han give kommissionen arbejdsro. Mette Frederiksen beklagede, at der gik så lang tid.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Brian Weichardt og Joachim B. Olsen sætter ord på sms-pressemødet med Mette Frederiksen Brian Weichardt og Joachim B. Olsen sætter ord på pressemødet med Mette Frederiksen.

Det væsentlige for retsordfører Samira Nawa (R) er, at Statsministeriet samarbejder med kommissionen om at stille relevant materiale til rådighed. Det skriver hun i en skriftlig kommentar.

- Det har været et uskønt og rodet forløb, som slider på tilliden til politik. Vi må umiddelbart lægge til grund, at statsministeren taler sandt om, at hun ikke bevidst har holdt materiale væk fra Minkkommissionen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Samira Nawa fra De Radikale. Helms/Ritzau Scanpix

- Det væsentlige er nu for os i Radikale Venstre er, at hun og Statsministeriet samarbejder med kommissionen om at få stillet relevant materiale til rådighed og genskabt de slettede sms'er, så Minkkommissionen kan komme til bunds i sagen om hjemlen til at aflive mink.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) varslede onsdag aften, at man vil gennemgå reglerne for, hvornår sms'er journaliseres.

Statsministeren skal afhøres af kommissionen 9. december.

Læs hvad Ekstra Bladets chefredaktør mener om pressemødet her.