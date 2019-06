Støttepartier stormer ud af forhandlinger om at danne regering

De Radikales leder, Morten Østergaard, gav et meget kort interview til pressen, da han mandag aften klokken 23 forlod lokalet på Christiansborg, hvor der forhandles om at danne regering.

- Det går fint, vi er bestemt ikke færdige, siger Morten Østergaard, hvorefter han ikke har mere at sige.

Imens står Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, og SF-formand Pia Olsen Dyhr med armene om hinanden og iagttager interviewet, hvorefter de stormer væk, da journalisterne spørger til, hvordan de synes, det går.

- Jeg tror, vi har forskellige udlægninger, siger Pernille Skipper og vender rundt.

'Noget vej endnu'

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har fået mandat til at forsøge at danne regering og har forhandlet i Landstingssalen i to uger. Men mandag aften indkaldte hun partilederne fra det, der ventes at blive de tre støttepartier til forhandlinger på sit personlige kontor uden sekundanter og rådgivere.

Tidligere har partilederne taget sig god tid til at udlægge deres syn på forhandlingerne overfor pressen, men ud på aftenen stormede de tre partiledere fra støttepartierne ud af lokalet.

Pernille Skipper tror dog, at der er noget vej endnu, inden der kan dannes regering.

- Det tror jeg, man må sige, der er, siger hun.

De store knaster handler om udlændinge og økonomi. I det første spørgsmål står Socialdemokratiet alene mod de øvrige partier, mens De Radikale og Enhedslisten står skarpt overfor hinanden i det sidste.

Kan ikke vare evigt

Mette Frederiksen understreger efter mødet, at forhandlingerne ikke kan vare evigt.

- Det er et udtryk for, at det snerper til, og selv om jeg fra starten har sagt, at de her forhandlinger skal tage den tid, det kræver, skal det ikke køre på i det uendelige. Vi har forhandlet hele dagen i dag og i går, siger hun.

På spørgsmålet om, hvorvidt der er et gennembrud i forhandlingerne, svarer hun:

- Både og. Den samlede politiske tegning lægger på bordet nu. Den er god og flot og er mere grøn, offensiv og progressiv end noget papir, jeg har set før i den her karakter. Vi nærmer os det punkt, hvor det mere er et spørgsmål om politisk vilje, end det er indholdet.

Hun understreger, at hun endnu ikke har lagt en aftaletekst på bordet, som partierne skal godkende for, at der kan blive dannet en regering.

- Nej, det har jeg ikke sagt. Der er vi ikke endnu, siger Mette Frederiksen.

Partierne fortsætter forhandlingerne tirsdag.