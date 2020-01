Støttepartier vil hellere have forebyggelse end bortadoptering

SF-formand Pia Olsen Dyhr er mønstereksemplet på en mønsterbryder, da hun trods en hård barndom er blevet partileder i regeringens støtteparti.

Hun roser statsminister Mette Frederiksens (S) fokus på de mest udsatte børn, men advarer hende mod at fokusere for snævert på tvangsfjernelser og opfordrer hende i stedet til at satse mere på forebyggelse.

Mette Frederiksen talte i sin første nytårstale onsdag aften for at bortadoptere flere udsatte børn. Hun vil kort sagt tvangsanbringe børn på et tidligere tidspunkt end i dag. I dag er de fleste anbringelser frivillige.

Men Pia Olsen Dyhr løfter pegefingeren.

- Hun foreslår to konkrete virkemidler, som allerede findes i dag. Bortadoption og tvangsadoption.

- Det er nogle andre midler, vi skal blive bedre til at bruge, for børnene søger tilbage til deres biologiske ophav senere i livet, så vi skal fra starten give forældrene bedre evner, ellers gør vi børnene en bjørnetjeneste, siger hun.

Ifølge Statsministeriet er der truffet afgørelse om tvungen bortadoption for cirka 35 børn siden 2015.

Pia Olsen Dyhr savner også, at statsministeren tegner de store visioner op her ved begyndelsen af et nyt årti. Det samme gør næstformand Sofie Carsten Nielsen (R).

Hun er ligeledes glad for, at de udsatte børn sættes øverst, men har nogle anker.

- Man er også nødt til at se på de mekanismer, der gør, at der ikke altid er mad i køleskabet. Det er, at ydelserne er lave, og at folk er fattige og ikke har råd til det.

- Det er også godt at tage fat i, om der har været håndskyhed på området. Det skal ikke være et mål i sig selv at bortadoptere eller tvangsfjerne mere. Det er nok snarere et spørgsmål om, hvorvidt vi vil prioritere indsatsen, siger Sofie Carsten Nielsen.

Børn var klart det største tema i nytårstalen, der også kort berørte klima, genforeningen med Sønderjylland i anledning af jubilæet i år og ganske kort ret til tidligere tilbagetrækning.

Enhedslisten mener, at det er uforståeligt, at børnefattigdom ikke bliver nævnt med ét eneste ord i statsministerens første nytårstale.

- Flere skal anbringes, og flere skal bortadopteres, siger statsministeren. Jeg synes, at hun har misforstået, hvad det vil sige at stille sig på de udsatte børns side. Målet bør være at gøre mere, gøre det rigtige og gøre det hurtigere, siger gruppenæstformand Peder Hvelplund (EL) i en skriftlig kommentar.