Støttepartier vil kun sende flygtninge hjem til stabile forhold

Regeringens støttepartier vil have ændret reglen om midlertidigt ophold for flygtninge.

Det skriver Berlingske.

Regeringens tre støttepartier - De Radikale, SF og Enhedslisten - er sammen med Alternativet og Frie Grønne på vej med et beslutningsforslag.

Det har til formål at ændre grundlæggende ved den paragraf i udlændingeloven, som i dag betyder, at flygtninge kan sendes hjem, så snart forholdene i hjemlandet er forbedret og ikke længere er ekstreme.

Forslaget er formuleret af De Radikale, som i 2015 var med til at indføre stramningen på området.

I forslaget står der, at flygtninge i Danmark skal bevare deres ret til beskyttelse, medmindre der er indtrådt 'fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet'.

Forslaget vil med andre ord gøre det sværere at sende flygtninge hjem til uroplagede lande.

Det ventes at blive fremsat efter vinterferien.

De Radikales udlændingeordfører, Kathrine Olldag, siger til Berlingske, at det er godt, at der er midlertidighed i loven. Men midlertidighed skal defineres anderledes, mener hun.

Hun nævner som eksempel, at der er noget galt med reglerne, når Flygtningenævnet kan konkludere, at Afghanistan er sikkert nok til at sende flygtninge tilbage dertil.

SF's udlændingeordfører, Carl Valentin, oplyser til Berlingske, at han ønsker reglen helt væk. Enhedslisten er også imod reglen, oplyser partiets udlændingeordfører, Rosa Lund, til Berlingske.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har ikke kommenteret historien.

Støttepartierne meddelte i oktober, at de var enige i et borgerforslag om at stoppe hjemsendelser af syriske flygtninge.

Forslaget vil ændre loven fra 2015, der giver danske myndigheder mulighed for at sende flygtninge tilbage til Syrien. Dengang afviste Tesfaye at genbesøge loven.

Men efter vinterferien vil støttepartierne altså fremsætte et lovforslag om at ændre reglen.