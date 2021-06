Stoltenberg advarer mod våben, verden aldrig har set

Kinas vækst ændrer den globale magtbalance, og derfor er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi (Nato, red.) skal forholde os til Kina, men hvordan.

Sådan siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, i et interview med norske NRK forud for Nato-topmødet i Bruxelles mandag.

Her forventes Kina at blive et varmt emne, og særligt hvad Kinas vækst kommer til at betyde for vores sikkerhed.

- Det som snart vil være verdens største magt økonomisk, og som har for mål at blive verdens største militærmagt, står for helt andre værdier end os, siger den tidligere statsminister i Norge, Jens Stoltenberg.

Disse værdier er blandt andet kommet til udtryk i Kinas håndtering af protester i Hongkong, og gennem de kinesiske myndigheders forfølgelse af minoriteter og brug af ansigtsgenkendelse til at overvåge befolkningen.

- Det er teknologi ingen autoritære regimer tidligere har haft adgang til, siger Stoltenberg.

Våben, verden aldrig har set

Stoltenberg ser generelt ikke Kina som Natos fjende. Han mener, at landets vækst også bringer nye økonomiske muligheder for international handel.

Alligevel er det helt central, at der bliver talt om sikkerhed, når det kommer til Kina.

- I vores del af verden udsættes vi for globale truser. Det handler om international terror, cyberangreb og også om Kina. Kina kommer tættere på os. Vi ser dem i cyberspace, vi ser dem i Arktis, vi ser dem i Afrika, vi ser dem forsøge at kontrollere kritisk infrastruktur, som 5G-nettet, siger han.

Særligt Kinas førende rolle inden for teknologier som autonome våbensystemer, kunstig intelligens og ansigtsgenkendelse, vækker bekymring.

Det kommer til at indebære våbentyper, verden aldrig har set magen til, siger Stoltenberg.