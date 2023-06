Stoltenberg om endnu en tørn: Min fremtid er op til Nato-landene

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger, at det er op til de 31 Nato-lande at beslutte hans fremtid.

Det kan ses som en åbning for, at Stoltenberg vil forlænge sit mandat, hvis han bliver spurgt. På et spørgsmål fra TV2 siger Jens Stoltenberg:

- Når det kommer til min efterfølger, så er det en beslutning, der skal træffes af de 31 Nato-lande. Jeg er ansvarlig for alle beslutninger i alliancen undtagen en. Det er min fremtid. Det er op til de 31 allierede at beslutte, siger Jens Stoltenberg.

På et opfølgende spørgsmål fra Ritzau fastholder Stoltenberg dog sine tidligere udtalelser om, at han 'ikke har intention' om at søge en forlængelse.

Spørgsmål: Du har tidligere sagt, at du vil træde tilbage som generalsekretær efter denne periode. Men du siger nu, at beslutningen ikke er op til dig. Betyder det, at du er villig til at fortsætte i seks til 12 måneder, hvis Nato-landene beder dig om det?

- Jeg siger præcis det samme, som jeg hele tiden har sagt. Jeg har ikke andre planer og ingen andre intentioner. Og jeg har ingen intention om at søge en forlængelse, siger Jens Stoltenberg.

Rygterne om Mette Frederiksen (S) som ny generalsekretær har været vedholdende i de seneste uger. Men ifølge avisen Financial times hælder Nato-landenes ledere nu mod at forlænge Jens Stoltenbergs periode som generalsekretær.

Det skyldes ifølge avisen, at der er stigende bekymring for, at man ikke kan nå at blive enige om en efterfølger inden næste måneds topmøde i Litauen.

Stoltenberg mødtes med USA's præsident, Joe Biden, i Washington tirsdag. Som det største land i alliancen har USA det afgørende ord om, hvem der skal afløse Stoltenberg. Eller om han skal forlænges.

Derfor vakte det opsigt, at Mette Frederiksen blev inviteret til Det Hvide Hus i starten af juni for at besøge Joe Biden. Danmark har et tæt forhold til USA, men Stoltenbergs besøg kommer, mens der fortsat ikke er enighed om afløser.

En 'højtstående, vestlig diplomat' sagde onsdag til Financial Times efter at have diskuteret muligheden for forlængelse med Stoltenberg:

- Af hensyn til kontinuiteten giver det mening. Han ville gøre det. Han er en pligtopfyldende mand, sagde den anonyme diplomat ifølge Financial Times.

En yderligere udfordring for et skifte på posten netop nu er, at krigen i Ukraine fortsætter, og Sverige fortsat ikke er kommet med i Nato.

Stoltenberg har personligt kastet sig ind i forhandlingerne, og der kan være bekymring for, at en ny Nato-chef vil skabe en ny dynamik. Og måske nye problemer.