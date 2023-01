Stoltenberg: - Våben er vejen til fred

En russisk sejr i Ukraine er ikke blot en tragedie for ukrainerne, men også farlig for Nato-landene.

Sådan lød et af de centrale budskaber i Natos generalsekretær, Jens Stoltenbergs, første tale i 2023.

Det skriver det norske medie VG.

Opfordring til vestlige lande

I sin tale, der blev afholdt på den årlige NHO konference i Oslo, kom Stoltenberg med en opfordring til de vestlige lande.

For deres militære støtte er ifølge generalsekretæren afgørende for, at Rusland ikke lykkes med sine militære mål.

- Så hvis vi vil have forhandlet en fredsaftale, må vi støtte Ukraine. Våben er vejen til fred, sagde han fra talerstolen og tilføjede:

- Hvis Putin vinder i Ukraine, er det en tragedie for ukrainerne. Men det er også farligt for os.

Undervurder dem ikke

Generalsekretæren udnyttede dernæst sin taletid til at advare de øvrige Nato-lande mod at undervurdere Rusland, til trods for at det er lykkedes Ukraine at generobre nogle af de områder, som Rusland havde besat.

- Der er intet, der tyder på, at Rusland har ændret sine ambitioner i Ukraine, sagder han.

Han understregede, at Putin ikke er bange for at tage chancer, og at de russiske styrker kan holde til store tab, i og med at de har mobiliseret 200.000 nye soldater.

