Stor aftale i Israel

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har indgået aftale med oppositionsleder og parlamentsformand Benny Gantz om en samlingsregering. Det meddeler de i en udtalelse ifølge Reuters.

Underskrivelsen af aftalen kom, kort tid efter at de to partier – Netanyahus Likud-parti og Gantz' Blå og Hvid – meddelte, at de to ledere ville mødes i premierministerens embedsbolig, skriver avisen Jerusalem Post.

Aftalen indebærer, at Netanyahu og Gantz på skift indtager premierministerposten, skriver israelske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Netanyahu tager den første periode, fremgår det.

Repræsentanter for de to partier har forhandlet natten til mandag, siger en kilde tæt på forhandlingerne til det israelske medie Ynet.

Israel har haft tre valg på mindre end et år, men ingen af valgene gav nogen af fløjene et klart mandat.

Heller ikke ved det seneste valg den 2. marts formåede hverken Blå og Hvid eller Likud at sikre sig et flertal i parlamentet. Siden da har de forhandlet om et samarbejde.

I sidste uge var der forventninger om et forestående gennembrud i de langstrakte forhandlinger om en ny regering.

Derfor besluttede Israels præsident, Reuven Rivlin, at forlænge mandatet for at danne en regering.