Stor begejstring over svensk initiativ

Et svensk initiativ vækker stor begejstring herhjemme.

Den svenske regering vil nemlig igen gøre det muligt at lægge sig til at sove i et nattog og slå øjnene op i en europæisk storby.

Det skriver DR.

Infrastrukturministeriet i Sverige har bevilliget 50 millioner svenske kroner til, at en arbejdsgruppe kan undersøge muligheden for at genindføre nattog fra Göteborg og Stockholm til europæiske storbyer som Paris og Berln.

Benny Engelbrecht, der er nyudnævnt transportminister, er positiv over det svenske initiativ.

- Det er - som de fleste nok har oplevet - ikke altid lige nemt at sikre velfungerende grænseoverskridende togtrafik. Derfor vil vi meget gerne drøfte mulighederne med de svenske myndigheder, selvfølgelig med behørig hensyntagen til den indenlandske trafik, siger han til DR.

Ifølge DR skal arbejdsgruppen blandt andet undersøge muligheden for daglig togdrift, om man kan effektivisere bookingsystemet og lægge en økonomisk plan for udgifterne.

EL er lykkelige

I Enhedslisten hilser man den svenske ide hjerteligt velkommen.

- Det er en glædelig nyhed, at svenskerne vil nedsætte den her arbejdsgruppe. Den interesse, folk har for tog lige nu, er bare begyndelsen. Der er flere mennesker som vil tog, og derfor skal vi samarbejde med svenskerne, siger Henning Hyllested, der er transportordfører i Enhedslisten. Han opfordrer i samme ombæring transportministeren til at se på, om Danmark og DSB kan hoppe med på vognen.

Også partiets nyvalgte folketingsmedlem og klimaordfører Mai Villadsen lufter sin begejstring på Twitter.

Klimaekspert og tidligere vejrvært Jesper Theilgaard er også rigtig glad for det nye forslag, som han hylder på Twitter.

Fantastisk god nyhed - det har jeg efterspurgt længe. Jeg kan kun opfordre @BennyEngelbrech til at gå i konstruktiv dialog med svenskerne. https://t.co/1ZDxTBHTS9 — Jesper Theilgaard (@JesperTheilgard) July 15, 2019

Drømmer man om at tage et nattog på ferie her til sommer, bliver man dog nok skuffet. Ifølge DR er planen, at analysen af muligheden for at genindføre nattog skal være i den svenske regerings hænder 30. april næste år.