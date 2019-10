Stor sejr - og nederlag - til Boris Johnson

Den britiske premierminister Boris Johnson har vundet den første store sejr i parlamentet siden han blev premierminister.

Således har et flertal på 329 mod 299 støttet den brexitaftale, han i sidste uge lavede med EU.

Premierministeren har dermed fået det største gennembrud for brexit, siden de britiske vælgere i juni 2016 ved en folkeafstemning med et lille flertal sagde ja til at forlade EU.

Men alt er ikke lutter lagkage for Johnson.

Således har parlamentet efterfølgende stemt imod hans tidsplan for eksekveringen af brexit gennem lovgivningen. 322 har her stemt imod, mens 308 har stemt for.

Det er derfor uvist, hvad det næste skridt bliver for Boris Johnson. Foreløbig har han sat lovforslaget 'på pause', mens han tager stilling til, hvad der skal ske.

Han har selv udtrykkeligt givet udtryk for, at han vil have, at Storbritannien skal ud af EU 31. oktober. Men det kan måske være nødvendigt at bede EU om en udsættelse for at få det rette lovarbejde på plads, inden landet forlader unionen.

Oppositionen opfordrer i parlamentet Boris Johnson til at afsætte mere tid til at få diskuteret forslaget og lovgivningen ordentligt igennem, og at han altså dermed beder om udsættelse af brexit.

Johnson selv siger dog, at han er 'skuffet' over parlamentets beslutning, og at regeringen ikke har anden udvej end at arbejde videre med at forberede sig på et no deal-brexit med henvisning til, at han ikke ved, hvordan EU vil tage parlamentets beslutning.

Storbritannien befinder sig derfor fortsat på uvis grund, på trods af at parlamentet ellers rent faktisk for første gang har vedtaget en brexitaftale.