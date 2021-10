Stor undersøgelse af Karen Melchior igangsat: - Vi tager det meget alvorligt

Radikale Venstres uafhængige kontaktinstans, der behandler grænseoverskridende adfærd i partiet, har indledt en omfattende undersøgelse af EU-profilen Karen Melchior.

Det sker, efter Ekstra Bladet har afsløret, hvordan arbejdsmiljøet under Melchior er så ulideligt, at ansatte på stribe er blevet sygemeldt og er flygtet fra kontoret på grund af hendes adfærd.

I en intern e-mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, skriver kontaktinstansen, at den inden for den seneste måned har været i kontakt med flertallet af både nuværende og tidligere ansatte under Karen Melchior samt andre kolleger i Europa-Parlamentet.

'Baseret på dette har kontaktinstansen sendt en foreløbig anbefaling til Karen og den organisatoriske ledelse i Radikale Venstre. Den organisatoriske ledelse og Karen arbejder nu med disse anbefalinger både sammen og individuelt,' står der der i mailen.

Ifølge mailen fra kontaktinstansen er sagen langtfra afsluttet, og der forventes at skulle tages 'yderligere skridt'.

Sygemeldt

Ekstra Bladet har spurgt Radikale Venstres landsformand, Mikkel Sarbo, hvilke anbefalinger instansen er kommet med, men det ønsker han ikke at svare på. Han understreger dog, at de tager sagen 'meget alvorligt'.

'Vi sagsbehandler ikke personaleforhold i pressen. Men det er vigtigt at understrege, at vi tager det meget alvorligt og vil arbejde for at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø,' skriver Mikkel Sarbo i et svar til Ekstra Bladet.

Mikkel Sarbo ønsker ikke at svare på, hvor mange ansatte der har henvendt sig, samt hvornår undersøgelsen konkret er blevet påbegyndt. Men han oplyser, at sagsbehandlingen er påbegyndt, efter at nogle selv har henvendt sig til kontaktinstansen.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har arbejdsmiljøet under Karen Melchior været problematisk igennem længere tid. Således har minimum tre medarbejdere i parlamentet været sygemeldt som følge af Karen Melchior, som medarbejderne beskriver som en 'tikkende bombe', der råber, skælder ud og overfuser de ansatte.

Desuden er stort set alle medarbejdere, der har arbejdet for politikeren i løbet af de seneste to år, i dag ude af vagten. Alene siden marts måned i år har alle ansatte på nær én forladt kontoret.

Ingen erkendelse

Karen Melchior selv har indtil videre ikke erkendt offentligt, at hun har et problem med arbejdsmiljøet på sit kontor, og hun har ikke villet stille op til interview med Ekstra Bladet om sagen.

I et Facebook-opslag i starten af september har hun dog skrevet, at hun 'er oprigtigt ked af det, hvis det viser sig, at der er medarbejdere, der har oplevet et dårligt arbejdsmiljø'.

På det tidspunkt skrev hun ligeledes, at der ikke var nogle ansatte, der havde klaget til netop Radikale Venstres kontaktinstans.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Karen Melchior til undersøgelsen af hende, men hun har ikke besvaret vores henvendelse.

Landsformand Mikkel Sarbo har til gengæld indvilget i at besvare en række spørgsmål om sagen skriftligt: