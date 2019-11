Storbank beskyldes for brud på sanktioner mod Rusland

Den svenske storbank Swedbank efterforskes ifølge et svensk tv-program af de amerikanske myndigheder for at have formidlet brud på amerikanske sanktioner mod Rusland.

Det fremgik af tv-programmet "Uppdrag Granskning" på kanalen SVT.

Det handler om transaktioner mellem de russiske ejere af våbenproducenten Kalasjnikov og dens amerikanske afdeling. Dette skal angiveligt være sket gennem Swedbank.

Ifølge SVT er det sket i strid med internationale sanktioner mod Kalasjnikov, der forbyder transaktioner med selskabet og dets forskellige afdelinger.

Sanktionerne blev indført som resultat af Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim.

Transaktionerne skal være sket fra en konto i Swedbank til en konto på De Britiske Jomfruøer og herfra videre til Kalasjnikovs konto i Bank of America i USA.

Omkring 925.000 euro eller små syv millioner kroner kom frem til kontoen i Bank of America ifølge SVT-programmet.