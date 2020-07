Storbritannien bremser genåbningen af samfundet

Storbritannien vil slå bremsen i og midlertidigt stoppe den igangværende genåbning af samfundet.

Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson, på et pressemøde fredag.

De genåbninger, der var planlagt at træde i kraft 1. august, vil som minimum blive udskudt i 14 dage, fortæller Johnson.

Det er blandt andet muligheden for at afholde bryllupsreceptioner samt genåbningen af bowlinghaller og kasinoer, der bliver udsat.

For selv om antallet af nye, daglige dødsfald med coronavirus er faldet i Storbritannien, så ventes smittetallet at stige over de kommende dage og uger.

- Jeg har sagt, at jeg ikke ville tøve med at bremse op ved det mindste tegn på, at smittetallene går i den forkerte retning. Nu ser vi advarselstegn på det, siger Johnson.

Derudover bliver mundbind et krav i alle offentlige, indendørs områder fra 8. august.

Det gælder eksempelvis i museer, gallerier, biografer, kirker og moskéer.

- Vi anbefaler nu mundbind ved alle indendørs områder, og dette vil blive håndhævet ved lov fra 8. august, siger Johnson.

Han tilføjer, at der vil blive indført større polititilstedeværelse på offentlige steder for at håndhæve kravet om mundbind.

Meldingerne fra Boris Johnson kommer, få timer efter at der er blevet indført nye restriktioner i områder af det nordlige England.

Her er omkring fire millioner mennesker blevet anbefalet ikke at omgås personer fra andre husstande.

Men der er ikke tale om 'en tilbagevenden til nedlukningen', understreger Boris Johnson.

Han tilføjer, at det fortsat er en prioritet for regeringen, at alle børn i hele landet kan vende tilbage til skole efter sommerferien.

Samtidig gentager Johnson anbefalingerne om at holde afstand, holde god håndhygiejne og at blive testet for coronavirus.