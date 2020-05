Storbritannien indfører nyt alarmsystem

I Storbritannien skal premierminister Boris Johnson søndag tale til nationen.

Her ventes det, at han præsenterer en ny skala, der rangerer coronatruslen fra et til fem.

Det skriver BBC.

Den skal løbende opdateres på baggrund af data. Ifølge den britiske boligminister, Robert Jenrick, befinder landet sig på nuværende tidspunkt på trin fire ud af fem, hvor fem er værst.

Johnson vil offentliggøre detaljer om det nye system i en tv-transmitteret tale til nationen klokken 19.00 søndag aften - klokken 20.00 dansk tid.

I talen ventes Johnson også at tale for en gradvis lempelse af de indførte restriktioner - men uden at nævne konkrete datoer for, hvornår ændringer vil finde sted.

Lavt smittetryk

Der er ellers opmuntrende meldinger fra Storbritannien i kampen mod coronavirussen. Jonathan Van-Tam, vicesundhedsdirektør hos de britiske sundhedsmyndigheder, siger, at han er sikker på, at smittetrykket i landet er under 1,0.

Det betyder, at hver person, der er smittet med coronavirus, smitter under én person. Fortsætter denne udvikling, bliver smitteudbredelsen mindre og mindre.

Van-Tams udtalelse er kommet på regeringens daglige coronapressemøde i London.

Her kom det også frem, at antallet af registrerede døde med coronasmitte er faldet kraftigt i det seneste døgn i Storbritannien.

I det seneste døgn er der meldt om 346 dødsfald blandt briter med coronasmitte, siger regeringen sidst på eftermiddagen lørdag.

Døgnet forinden var det 626. Herefter er i alt 31.587 coronasmittede briter meldt døde.

