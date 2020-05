Storbritannien når mål om 100.000 tests på en dag

Storbritannien har det seneste døgn registreret 739 nye dødsfald blandt coronasmittede.

Det er en stigning fra torsdag, hvor der var 674 dødsfald. I alt 27.510 personer har mistet livet i Storbritannien.

Det oplyser landets sundhedsmyndigheder.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, siger dog på et pressemøde, at landet har nået målet om at udføre 100.000 tests på en dag inden udgangen af april.

122.347 tests blev nemlig udført torsdag, siger han og kalder det en 'utrolig bedrift'.

Dagen før - onsdag - blev der udført 81.611 tests.

Matt Hancock siger ifølge The Guardian, at i løbet af hele testprogrammet er over en million tests udført.

Formålet med at udvide testkapaciteten var ifølge sundhedsministeren at 'hjælpe med at behandle mennesker bedre' og få dem tilbage på arbejde.

Planen er ifølge Matt Hancock fortsat at udvide kapaciteten. Han fremhæver, at et nye laboratorium åbner i Cambridge i næste uge, og så 'vil vi fortsætte derfra', lyder det ifølge The Guardian.

Kapaciteten skal bruges bedst muligt, og der vil være fokus på plejehjem, siger han.

Samtidig vil sundheds- og plejepersonale komme forrest i køen til at blive testet.

Tidligere har mediet Health Service Journal skrevet, at kriterierne for, hvornår tests blev talt med, var blevet ændret til at omfatte dem, der blev sendt til folks hjem, før de var blevet behandlet i et laboratorium.

Men det afviser John Newton, sundhedsfaglig rådgiver for teststrategien.

Han siger på dagens pressemøde, at langt de fleste tests bliver talt i laboratorierne, men at de tests, som for eksempel bliver sendt ud med posten, bliver talt med, når de sendes afsted.

Sådan har det hele tiden været, så man har ikke ændret i kriterierne for at nå testmålet, siger Newton.

Storbritanniens befolkning tæller omkring 67 millioner mennesker.