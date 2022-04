Storbritannien planlægger modtagecenter i Rwanda

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil torsdag fremlægge en plan for at åbne et modtagecenter for flygtninge i det østafrikanske land Rwanda.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Planen er, at flygtninge, der krydser Den Engelske Kanal fra Frankrig til England, skal flyves til Rwanda, hvor de kan få behandlet deres asylansøgninger.

Reuters har allerede fået fat i premierministerens talepapir for torsdagens fremlæggelse. Her forventes det, at Johnson vil lægge vægt på de mange mennesker, der har mistet livet til havs i forsøget på at krydse kanalen.

- Før jul druknede 27 personer, og i ugerne efter har mange flere mistet livet til havs, vil han formentlig sige.

- Jeg anerkender, at disse mennesker... Søger en bedre tilværelse - de muligheder, som Storbritannien kan tilbyde. Men det er de håb og drømme, som bliver udnyttet. De afskyelige menneskesmuglere misbruger sårbare mennesker og forvandler kanalen til en kirkegård under vand.

- Vi kan ikke holde liv i et ulovligt system. Vores medfølelse er uudtømmelig, men det er vores evne til at hjælpe ikke.

Hvis planen lyder bekendt, er det formentlig fordi, at den danske regering ligeledes har planer om at åbne et modtagecenter i Rwanda.

Rwanda har hidtil ikke været et officielt bud på et værtsland. Det har dog været centrum for spekulationer, efter at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) aflagde landet besøg i april sidste år.

Senest skrev Jyllands-Posten onsdag, at avisen har fået bekræftet af Tesfaye, at han har indkaldt Folketingets partier til et møde om en aftale med det østafrikanske land om at sende flygtninge derned.

- Vores dialog med Rwandas regering omfatter en mekanisme for overførsel af asylansøgere og skal sikre en mere værdig tilgang end det kriminelle netværk af menneskesmuglere, der i dag præger migrationen over Middelhavet, skriver Mattias Tesfaye til Jyllands-Posten.

Planen om et modtagecenter uden for Europa har fået markant kritik fra flere parter.

Ikke alene har EU og Den Afrikanske Union kritiseret den. Også flere partier i Folketinget er skeptiske over for, hvilke forhold asylansøgerne vil komme til at leve under.

Det vides ikke, hvad Rwanda forventer at få igen for at beværte asylansøgere for Storbritannien.

Efter at Johnson præsenterer planen torsdag, vil indenrigsminister Priti Patel tale om planens nærmere detaljer - heriblandt en aftale om et 'partnerskab for økonomisk udvikling' for Rwanda.