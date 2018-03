Storbritannien udviser 23 russiske diplomater

Det bliver en sag for FN's Sikkerhedsråd, at den russiske dobbeltagent Sergei Skripal og hans datter i sidste uge blev angrebet med giftgas i den mindre britiske by Salisbury.

Det oplyser det britiske udenrigsministerium, der på Twitter skriver, at man har indkaldt til møde i sikkerhedsrådet.

Samtidig siger premierminister Theresa May onsdag eftermiddag på et møde i parlamentet, at Storbritannien vil udvise 23 russiske diplomater som konsekvens af, at man mener, at Rusland har været direkte involveret i angrebet, som Storbritannien betragter som et angreb på nationen.

- De har en uge til at forlade landet, siger hun.

Kort efter udmeldingen fra det britiske udenrigsministerium, har Nato sendt en samlet udtalelse fra medlemslandene, hvor man opfordrer Rusland til at samarbejde og besvare alle spørgsmål om giftangrebet.

Rusland har dog gentagne gange afvist at svare på spørgsmål, idet man nægter enhver kobling til drabsforsøget, selvom premierminister Theresa May har udtalt, at Storbritannien har klare beviser for, at Rusland stod bag - blandt andet fordi den nervegift, der blev anvendt, er opfundet og udviklet i Rusland.

Den pointe har hun på mødet i parlamentet onsdag eftermiddag igen gentaget, hvor hun siger, at der ikke kan være nogen tvivl om, at Rusland er involveret. Hun efterlyser samtidig svar på, hvordan en russisk giftgas kan være blevet brugt i angrebet, og hvorfor landet fortsætter med at producere giften.

- Det er ikke første gang den russiske stat har arbejdet mod vores nation, lyder det fra May.

