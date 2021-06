Storbritanniens sundhedsminister trækker sig efter skandale

Matt Hancocks afgang kommer, efter at han er blevet afsløret i at kysse med sin rådgiver og derved har overtrådt landets corona-retningslinjer

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, træder tilbage. Det meddeler premierminister Boris Johnsons kontor i Downing Street ifølge Reuters, ligesom Matt Hancock selv bekræfter det på Twitter.

- Jeg har meddelt premierministeren, at jeg trækker mig som sundhedsminister, siger han i en video på det sociale medie.

Matt Hancock har været en af frontfigurerne i kampen mod corona i Storbritannien. Hans afgang kommer efter kritik i medierne af, at han har overtrådt retningslinjerne for at holde afstand under coronapandemien.

Den 42-årige minister er nemlig - på et billede i The Sun - blevet afsløret i at kysse sin med rådgiver, Gina Coladangelo, som han selv ansatte sidste år.

Rådgiveren Gina Coladangelo har været tæt på Hancock i mere end en professionel forstand. Foto: Tolga Akmen/AFP/Ritzau Scanpix

Ikke alene er situationen næppe efter aftale med Hancocks kone og Coladangelos mand, men den intime situation er også et brud på coronaanbefalingerne i Storbritannien, da parrets nærkontakt angiveligt fandt sted 6. maj, hvor delta-varianten af covid-19 for alvor havde påbegyndt sin fremmarch i Storbritannien.

- Jeg forstår de enorme ofre, alle i det her land har gjort. Og de af os, som laver de her regler (covid-19-restriktionerne, red.), er nødt til at overholde dem, og det er derfor, jeg er nødt til at trække mig, erkender Matt Hancock i videoen.

Britiske medier berettede tidligere, at Hancock ikke ville trække sig fra ministerposten som følge af sagen. Han har altså nu skiftet mening. Også Gina Coladangelo har valgt at trække sig som følge af skandalen, skriver Sky News.