Storby holder vejret: Drama om stemme-krise og politidrab

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA (Ekstra Bladet): Politiet i Philadelphia har oprustet i stor stil foran Pennsylvania Convention Center, hvor optællingen af delstatens stemmer lige nu er i fuld gang.

Præsident Donald Trump har krævet et totalt stop for optællingen af stemmer i Pennsylvania. Valgtilforordnede ved Pennsylvania Convention Center oplyser dog til Ekstra Bladet, at stemmeoptællingen fortsætter i morgen kl 7.00 lokal tid.

Præsidenten kan ikke egenhændigt beslutte en afbrydelse af valghandlingen. Det vil kræve en dommerkendelse.

SE EN DEL AF VIDEOEN HER:

Se politiets video her. Ekstra Bladet har redigeret meget voldsomme scener ud i afslutningen af videoen.

Viser drab på Walter Wallace

Imens holder Philadelphia vejret på grund af frigivelsen af politiets 'body-cam'-video af drabet på Walter Wallace. Videoen er offentliggjort her i nat dansk tid og viser, hvordan Walter Wallace går rundt foran sit hjem med en kniv i hånden.

Trods flere advarsler fra politiet, nægter Wallace at lægge kniven fra sig. Det ender med, at han bliver skudt ned på åben gade.

I sidste uge oplevede det vestlige Philadelphia kaotiske scener, da der udbrød voldsomme protester på grund af drabet på den 27-årige mand. Flere betjente blev kørt til hospitalet efter at være ramt af murbrokker.

Ekstra Bladet har her onsdag aften i Philadelphia set grupperinger af mænd, som drøner gennem Philadelphias gader med høj fart på motorcykler. Imens er politiet talstærkt tilstede på alle gadehjørner i den amerikanske storby.